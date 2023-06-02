https://ria.ru/20230602/tranzit-1875687979.html

Бывший вице-премьер Украины высказался про транзит нефти через страну

Бывший вице-премьер Украины высказался про транзит нефти через страну - РИА Новости, 02.06.2023

Бывший вице-премьер Украины высказался про транзит нефти через страну

России нужно было давно лишить своих противников возможности зарабатывать деньги, в том числе за счет транзита нефти по трубопроводу "Дружба", заявил РИА... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T07:48

2023-06-02T07:48

2023-06-02T07:48

россия

украина

донецкая народная республика

дмитрий табачник

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. России нужно было давно лишить своих противников возможности зарабатывать деньги, в том числе за счет транзита нефти по трубопроводу "Дружба", заявил РИА Новости бывший вице-премьер Украины (2002-2007), экс министр образования и науки страны (2010-2014) Дмитрий Табачник. Он отметил, что "плохо относится" к тому, что до сих пор подобный транзит осуществляется. "Я считаю, что Запад проиграл в санкциях, но обогнал (Россию – ред.) по разрыву экономических связей. Нужно было не пугать, а обрывать поставки нефти, поставки газа. Сделать все то, о чем говорили эксперты и публицисты", - сказал Табачник. По его словам, еще 10 лет назад, "учитывая русофобскую, антигуманистическую позицию прибалтийских государств нужно было останавливать транзит через порты этих республик". "Не надо никого уничтожать, но обескровливать экономически надо было давно, с 2014 года. И злобных недружественных соседей, и предателей, и людей, которые исповедуют неприемлемую с точки зрения воюющего государства идеологию… Тех, кто мыслит по-другому, нужно экономически обескровливать… Это должно стать четким, ясным, понятным нарративом", - считает он. Табачник привел в пример действия властей Крыма и ДНР, которые находят и конфисковывают принадлежащее украинским олигархам имущество. "Они находят через юридические лазейки перекрасившееся имущество и делают его либо государственным, либо работающим на пользу России. Это очень важно", - сказал он. Нефтепровод "Дружба" идет по территории России до белорусского Мозыря, а в Белоруссии разветвляется на две нитки: северная идет в направлении Польши и Германии, а южная - через Украину в Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию.

https://ria.ru/20230602/peregovory-1875685241.html

https://ria.ru/20230325/neft-1860545292.html

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россия, украина, донецкая народная республика, дмитрий табачник