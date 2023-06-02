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В Приморье скончался один из двух сбитых иномаркой на тротуаре детей - РИА Новости, 02.06.2023
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07:52 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/tragediya-1875688382.html
В Приморье скончался один из двух сбитых иномаркой на тротуаре детей
В Приморье скончался один из двух сбитых иномаркой на тротуаре детей - РИА Новости, 02.06.2023
В Приморье скончался один из двух сбитых иномаркой на тротуаре детей
Один из двух детей, которых в Лесозаводске Приморского края иномарка сбила на тротуаре, скончался в больнице, сообщил РИА Новости представитель регионального... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T07:52
2023-06-02T07:52
происшествия
владивосток
лесозаводск
toyota corolla
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ВЛАДИВОСТОК, 2 июн – РИА Новости. Один из двух детей, которых в Лесозаводске Приморского края иномарка сбила на тротуаре, скончался в больнице, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава. По данным прокуратуры Приморья, днем 17 мая на улице Ленинской в Лесозаводске 20-летний водитель Toyota Mark II, не справившись с управлением, выехал на тротуар, где сбил двух детей 2010 и 2011 годов рождения. В полиции сообщали РИА Новости, что водитель, по предварительным данным, был трезв. На него возбуждено уголовное дело. Источник рассказывал, что врачи борются за жизни пострадавших, оба ребенка находились в тяжелом состоянии. Их прооперировали и доставили санавиацией во Владивосток. "Двое детей, пострадавших в резонансном ДТП в Лесозаводске, получали медицинскую помощь во Владивостокской клинической больнице номер 2. К сожалению, для девочки полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Мальчик продолжает лечение в больнице", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230601/tribuny-1875636041.html
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происшествия, владивосток, лесозаводск, toyota corolla
Происшествия, Владивосток, Лесозаводск, Toyota Corolla
В Приморье скончался один из двух сбитых иномаркой на тротуаре детей

Минздрав Приморья: в больнице скончался один из двух сбитых иномаркой на тротуаре детей

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 июн – РИА Новости. Один из двух детей, которых в Лесозаводске Приморского края иномарка сбила на тротуаре, скончался в больнице, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.
По данным прокуратуры Приморья, днем 17 мая на улице Ленинской в Лесозаводске 20-летний водитель Toyota Mark II, не справившись с управлением, выехал на тротуар, где сбил двух детей 2010 и 2011 годов рождения. В полиции сообщали РИА Новости, что водитель, по предварительным данным, был трезв. На него возбуждено уголовное дело. Источник рассказывал, что врачи борются за жизни пострадавших, оба ребенка находились в тяжелом состоянии. Их прооперировали и доставили санавиацией во Владивосток.
"Двое детей, пострадавших в резонансном ДТП в Лесозаводске, получали медицинскую помощь во Владивостокской клинической больнице номер 2. К сожалению, для девочки полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Мальчик продолжает лечение в больнице", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияВладивостокЛесозаводскToyota Corolla
 
 
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