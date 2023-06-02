https://ria.ru/20230602/tkachenko-1875699047.html
Более 25 тысяч украинцев проголосовали за увольнение министра культуры
Более 25 тысяч украинцев проголосовали за увольнение министра культуры - РИА Новости, 02.06.2023
Более 25 тысяч украинцев проголосовали за увольнение министра культуры
Петиция с призывом уволить министра культуры Украины Александра Ткаченко набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения кабинетом министров. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T10:01
2023-06-02T10:01
2023-06-02T10:02
в мире
украина
александр ткаченко (украина)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Петиция с призывом уволить министра культуры Украины Александра Ткаченко набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения кабинетом министров. "Просим премьер-министра Украины направить в Верховную раду Украины прошение об увольнении с должности министра культуры и информационной политики Александра Владиславовича Ткаченко в связи с ненадлежащим выполнением своих должностных обязанностей", - говорится в тексте петиции. Автор петиции утверждается, что во время пребывания на должности Ткаченко его деятельность привела к стагнации в культурной сфере. По мнению автора, Ткаченко также проявил неуважение к погибших украинским военным. Сама петиция была зарегистрирована на сайте кабинета министров 7 марта 2023 года, уже ко 2 июня петиция набрала 25132 тысячи голосов из 25 тысяч, которые необходимы для ее рассмотрения. Александр Ткаченко был назначен министром культуры в июне 2020 года. До назначения на должность министра в 2019 году он был избран депутатом Верховной рады Украины. С 2008 по 2019 год Ткаченко занимал должность генерального директора группы "1+1 media".
https://ria.ru/20230602/ukraina-1875681123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, александр ткаченко (украина)
В мире, Украина, Александр Ткаченко (Украина)
Более 25 тысяч украинцев проголосовали за увольнение министра культуры
Петиция с призывом уволить министра культуры Украины Ткаченко набрала 25 тысяч голосов
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости.
Петиция с призывом уволить министра культуры Украины Александра Ткаченко набрала
25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения кабинетом министров.
"Просим премьер-министра Украины направить в Верховную раду
Украины прошение об увольнении с должности министра культуры и информационной политики Александра Владиславовича Ткаченко в связи с ненадлежащим выполнением своих должностных обязанностей", - говорится в тексте петиции.
Автор петиции утверждается, что во время пребывания на должности Ткаченко его деятельность привела к стагнации в культурной сфере. По мнению автора, Ткаченко также проявил неуважение к погибших украинским военным.
Сама петиция была зарегистрирована на сайте кабинета министров 7 марта 2023 года, уже ко 2 июня петиция набрала 25132 тысячи голосов из 25 тысяч, которые необходимы для ее рассмотрения.
Александр Ткаченко был назначен министром культуры в июне 2020 года. До назначения на должность министра в 2019 году он был избран депутатом Верховной рады Украины. С 2008 по 2019 год Ткаченко занимал должность генерального директора группы "1+1 media".
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