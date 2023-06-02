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Более 25 тысяч украинцев проголосовали за увольнение министра культуры - РИА Новости, 02.06.2023
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10:01 02.06.2023 (обновлено: 10:02 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/tkachenko-1875699047.html
Более 25 тысяч украинцев проголосовали за увольнение министра культуры
Более 25 тысяч украинцев проголосовали за увольнение министра культуры - РИА Новости, 02.06.2023
Более 25 тысяч украинцев проголосовали за увольнение министра культуры
Петиция с призывом уволить министра культуры Украины Александра Ткаченко набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения кабинетом министров. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T10:01
2023-06-02T10:02
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украина
александр ткаченко (украина)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Петиция с призывом уволить министра культуры Украины Александра Ткаченко набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения кабинетом министров. "Просим премьер-министра Украины направить в Верховную раду Украины прошение об увольнении с должности министра культуры и информационной политики Александра Владиславовича Ткаченко в связи с ненадлежащим выполнением своих должностных обязанностей", - говорится в тексте петиции. Автор петиции утверждается, что во время пребывания на должности Ткаченко его деятельность привела к стагнации в культурной сфере. По мнению автора, Ткаченко также проявил неуважение к погибших украинским военным. Сама петиция была зарегистрирована на сайте кабинета министров 7 марта 2023 года, уже ко 2 июня петиция набрала 25132 тысячи голосов из 25 тысяч, которые необходимы для ее рассмотрения. Александр Ткаченко был назначен министром культуры в июне 2020 года. До назначения на должность министра в 2019 году он был избран депутатом Верховной рады Украины. С 2008 по 2019 год Ткаченко занимал должность генерального директора группы "1+1 media".
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в мире, украина, александр ткаченко (украина)
В мире, Украина, Александр Ткаченко (Украина)
Более 25 тысяч украинцев проголосовали за увольнение министра культуры

Петиция с призывом уволить министра культуры Украины Ткаченко набрала 25 тысяч голосов

CC BY-SA 4.0 / V.lyaschenko / Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
CC BY-SA 4.0 / V.lyaschenko /
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Петиция с призывом уволить министра культуры Украины Александра Ткаченко набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения кабинетом министров.
"Просим премьер-министра Украины направить в Верховную раду Украины прошение об увольнении с должности министра культуры и информационной политики Александра Владиславовича Ткаченко в связи с ненадлежащим выполнением своих должностных обязанностей", - говорится в тексте петиции.
Автор петиции утверждается, что во время пребывания на должности Ткаченко его деятельность привела к стагнации в культурной сфере. По мнению автора, Ткаченко также проявил неуважение к погибших украинским военным.
Сама петиция была зарегистрирована на сайте кабинета министров 7 марта 2023 года, уже ко 2 июня петиция набрала 25132 тысячи голосов из 25 тысяч, которые необходимы для ее рассмотрения.
Александр Ткаченко был назначен министром культуры в июне 2020 года. До назначения на должность министра в 2019 году он был избран депутатом Верховной рады Украины. С 2008 по 2019 год Ткаченко занимал должность генерального директора группы "1+1 media".
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