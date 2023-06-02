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Известная авиакомпания ищет новых бортпроводников в Tinder - РИА Новости, 02.06.2023
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
20:23 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/tinder-1875871118.html
Известная авиакомпания ищет новых бортпроводников в Tinder
Известная авиакомпания ищет новых бортпроводников в Tinder - РИА Новости, 02.06.2023
Известная авиакомпания ищет новых бортпроводников в Tinder
Швейцарская авиакомпания Swiss пытается найти новых бортпроводников через популярное приложение для знакомств Tinder, сообщает издание Blick. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T20:23
2023-06-02T20:23
туризм
швейцария
новости - туризм
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Швейцарская авиакомпания Swiss пытается найти новых бортпроводников через популярное приложение для знакомств Tinder, сообщает издание Blick. "Мэтч по всему миру. Стань бортпроводником!" - говорится в рекламе авиакомпании в Tinder. Слово "мэтч" означает в приложении совпадение симпатий у двух людей. Если смахнуть рекламу вправо, что в Tinder означает выражение симпатии к другому пользователю, то открывается сайт с вакансиями авиакомпании. Пресс-секретарь авиакомпании Сильвия Эксер-Кун подтвердила Blick информацию о рекламе в Tinder, подчеркнув, что таким образом Swiss работает на целевую аудиторию: молодых людей. "Каждый месяц у Tinder в Швейцарии несколько сотен тысяч пользователей. Мы можем использовать этот канал, в частности, для охвата целевой аудитории: молодых людей", - заявила она. Авиакомпания надеется до конца года нанять 1 тысячу новых проводников. в связи с выходом количества полетов на допандемийный уровень.
https://ria.ru/20230530/bomba-1875113363.html
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РИА Новости
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швейцария, новости - туризм
Туризм, Швейцария, Новости - Туризм
Известная авиакомпания ищет новых бортпроводников в Tinder

Авиакомпания Swiss пытается найти новых бортпроводников через приложение Tinder

© Depositphotos.com / Rafael Ben-Ari/Chameleons EyeСтюардесса за работой
Стюардесса за работой - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© Depositphotos.com / Rafael Ben-Ari/Chameleons Eye
Стюардесса за работой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Швейцарская авиакомпания Swiss пытается найти новых бортпроводников через популярное приложение для знакомств Tinder, сообщает издание Blick.
"Мэтч по всему миру. Стань бортпроводником!" - говорится в рекламе авиакомпании в Tinder. Слово "мэтч" означает в приложении совпадение симпатий у двух людей.
Если смахнуть рекламу вправо, что в Tinder означает выражение симпатии к другому пользователю, то открывается сайт с вакансиями авиакомпании.
Пресс-секретарь авиакомпании Сильвия Эксер-Кун подтвердила Blick информацию о рекламе в Tinder, подчеркнув, что таким образом Swiss работает на целевую аудиторию: молодых людей. "Каждый месяц у Tinder в Швейцарии несколько сотен тысяч пользователей. Мы можем использовать этот канал, в частности, для охвата целевой аудитории: молодых людей", - заявила она.
Авиакомпания надеется до конца года нанять 1 тысячу новых проводников. в связи с выходом количества полетов на допандемийный уровень.
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