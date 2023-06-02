https://ria.ru/20230602/tinder-1875871118.html

Известная авиакомпания ищет новых бортпроводников в Tinder

Известная авиакомпания ищет новых бортпроводников в Tinder - РИА Новости, 02.06.2023

Известная авиакомпания ищет новых бортпроводников в Tinder

Швейцарская авиакомпания Swiss пытается найти новых бортпроводников через популярное приложение для знакомств Tinder, сообщает издание Blick. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T20:23

2023-06-02T20:23

2023-06-02T20:23

туризм

швейцария

новости - туризм

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Швейцарская авиакомпания Swiss пытается найти новых бортпроводников через популярное приложение для знакомств Tinder, сообщает издание Blick. "Мэтч по всему миру. Стань бортпроводником!" - говорится в рекламе авиакомпании в Tinder. Слово "мэтч" означает в приложении совпадение симпатий у двух людей. Если смахнуть рекламу вправо, что в Tinder означает выражение симпатии к другому пользователю, то открывается сайт с вакансиями авиакомпании. Пресс-секретарь авиакомпании Сильвия Эксер-Кун подтвердила Blick информацию о рекламе в Tinder, подчеркнув, что таким образом Swiss работает на целевую аудиторию: молодых людей. "Каждый месяц у Tinder в Швейцарии несколько сотен тысяч пользователей. Мы можем использовать этот канал, в частности, для охвата целевой аудитории: молодых людей", - заявила она. Авиакомпания надеется до конца года нанять 1 тысячу новых проводников. в связи с выходом количества полетов на допандемийный уровень.

https://ria.ru/20230530/bomba-1875113363.html

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швейцария, новости - туризм