https://ria.ru/20230602/taktika-1875682969.html

ВСУ начали использовать в боях на Запорожском направлении тактику НАТО

ВСУ начали использовать в боях на Запорожском направлении тактику НАТО - РИА Новости, 02.06.2023

ВСУ начали использовать в боях на Запорожском направлении тактику НАТО

Украинские военные на Запорожском направлении используют комбинированную тактику ведения боевых действий, видна как "советская школа", так и внедрение методов... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T05:48

2023-06-02T05:48

2023-06-02T09:53

специальная военная операция на украине

нато

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 июн — РИА Новости. Украинские военные на Запорожском направлении используют комбинированную тактику ведения боевых действий, видна как "советская школа", так и внедрение методов НАТО, рассказал журналистам командир батальона "Крым". "Уже внедрение (тактики НАТО. — Прим. ред.), то есть смешанно", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.По словам командира батальона, сейчас чувствуются "другие попытки проведения атак". Он отметил, что украинские военные часто используют мобильные группы на пикапах."Но у нас здесь немножко рельеф местности им не позволяет так залететь, поэтому им чуть сложнее с нами", — рассказал военный.При этом, подчеркнул командир батальона, ВСУ в основном применяют технику советского производства, но также используют натовские боеприпасы.

https://ria.ru/20230602/naemniki-1875682474.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нато, происшествия