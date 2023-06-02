Рейтинг@Mail.ru
ВСУ начали использовать в боях на Запорожском направлении тактику НАТО - РИА Новости, 02.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:48 02.06.2023 (обновлено: 09:53 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/taktika-1875682969.html
ВСУ начали использовать в боях на Запорожском направлении тактику НАТО
ВСУ начали использовать в боях на Запорожском направлении тактику НАТО - РИА Новости, 02.06.2023
ВСУ начали использовать в боях на Запорожском направлении тактику НАТО
Украинские военные на Запорожском направлении используют комбинированную тактику ведения боевых действий, видна как "советская школа", так и внедрение методов... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T05:48
2023-06-02T09:53
специальная военная операция на украине
нато
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869086161_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ec251ae17dbb0386d8615737c34c7c3.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 2 июн — РИА Новости. Украинские военные на Запорожском направлении используют комбинированную тактику ведения боевых действий, видна как "советская школа", так и внедрение методов НАТО, рассказал журналистам командир батальона "Крым". "Уже внедрение (тактики НАТО. — Прим. ред.), то есть смешанно", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.По словам командира батальона, сейчас чувствуются "другие попытки проведения атак". Он отметил, что украинские военные часто используют мобильные группы на пикапах."Но у нас здесь немножко рельеф местности им не позволяет так залететь, поэтому им чуть сложнее с нами", — рассказал военный.При этом, подчеркнул командир батальона, ВСУ в основном применяют технику советского производства, но также используют натовские боеприпасы.
https://ria.ru/20230602/naemniki-1875682474.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869086161_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9b5dd5b2d4a204912a36a24ea973d1dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, НАТО, Происшествия
ВСУ начали использовать в боях на Запорожском направлении тактику НАТО

Российский военный: ВСУ на Запорожском направлении начали использовать в боях тактику НАТО

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты на позициях
Украинские солдаты на позициях - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты на позициях. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 2 июн — РИА Новости. Украинские военные на Запорожском направлении используют комбинированную тактику ведения боевых действий, видна как "советская школа", так и внедрение методов НАТО, рассказал журналистам командир батальона "Крым".
"Уже внедрение (тактики НАТО. — Прим. ред.), то есть смешанно", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам командира батальона, сейчас чувствуются "другие попытки проведения атак".
Он отметил, что украинские военные часто используют мобильные группы на пикапах.
«
"Но у нас здесь немножко рельеф местности им не позволяет так залететь, поэтому им чуть сложнее с нами", — рассказал военный.
При этом, подчеркнул командир батальона, ВСУ в основном применяют технику советского производства, но также используют натовские боеприпасы.
Украинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
В рядах ВСУ на Запорожском направлении заметили иностранных наемников
Вчера, 05:32
 
Специальная военная операция на УкраинеНАТОПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала