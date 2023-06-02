https://ria.ru/20230602/taktika-1875682969.html
ВСУ начали использовать в боях на Запорожском направлении тактику НАТО
ВСУ начали использовать в боях на Запорожском направлении тактику НАТО - РИА Новости, 02.06.2023
ВСУ начали использовать в боях на Запорожском направлении тактику НАТО
Украинские военные на Запорожском направлении используют комбинированную тактику ведения боевых действий, видна как "советская школа", так и внедрение методов... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T05:48
2023-06-02T05:48
2023-06-02T09:53
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нато
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 июн — РИА Новости. Украинские военные на Запорожском направлении используют комбинированную тактику ведения боевых действий, видна как "советская школа", так и внедрение методов НАТО, рассказал журналистам командир батальона "Крым". "Уже внедрение (тактики НАТО. — Прим. ред.), то есть смешанно", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.По словам командира батальона, сейчас чувствуются "другие попытки проведения атак". Он отметил, что украинские военные часто используют мобильные группы на пикапах."Но у нас здесь немножко рельеф местности им не позволяет так залететь, поэтому им чуть сложнее с нами", — рассказал военный.При этом, подчеркнул командир батальона, ВСУ в основном применяют технику советского производства, но также используют натовские боеприпасы.
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нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, НАТО, Происшествия
ВСУ начали использовать в боях на Запорожском направлении тактику НАТО
Российский военный: ВСУ на Запорожском направлении начали использовать в боях тактику НАТО
МЕЛИТОПОЛЬ, 2 июн — РИА Новости. Украинские военные на Запорожском направлении используют комбинированную тактику ведения боевых действий, видна как "советская школа", так и внедрение методов НАТО, рассказал журналистам командир батальона "Крым".
"Уже внедрение (тактики НАТО. — Прим. ред.), то есть смешанно", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам командира батальона, сейчас чувствуются "другие попытки проведения атак".
Он отметил, что украинские военные часто используют мобильные группы на пикапах.
«
"Но у нас здесь немножко рельеф местности им не позволяет так залететь, поэтому им чуть сложнее с нами", — рассказал военный.
При этом, подчеркнул командир батальона, ВСУ в основном применяют технику советского производства, но также используют натовские боеприпасы.
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