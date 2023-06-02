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В Таиланде рассказали о нововведениях для российских туристов - РИА Новости, 02.06.2023
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Туризм
 
13:51 02.06.2023 (обновлено: 13:52 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/tailand-1875766713.html
В Таиланде рассказали о нововведениях для российских туристов
В Таиланде рассказали о нововведениях для российских туристов - РИА Новости, 02.06.2023
В Таиланде рассказали о нововведениях для российских туристов
В Таиланде собираются запросить возобновление 45-дневного безвиза для россиян, как только новое правительство полноценно вступит в свои права, сообщил... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T13:51
2023-06-02T13:52
туризм
новости - туризм
таиланд
бангкок
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых в россии
куда можно лететь
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В Таиланде собираются запросить возобновление 45-дневного безвиза для россиян, как только новое правительство полноценно вступит в свои права, сообщил исполнительный директор Управления по туризму Таиланда (ТАТ) Тирасин Тапен в рамках проходящей сейчас в Бангкоке выставки ТТМ+2023, пишет АТОР.Что касается возвращения таиландских перевозчиков в Россию, то “здесь ясности по-прежнему мало”, отметил Тапен. "Одно сказать можно точно – до конца 2023 года ожидать рейсов таиландских перевозчиков в Россию не стоит. Пока мы говорим только о полетах авиакомпаний РФ к нам. Наша страна открыта для всех перевозчиков России", – сказал Тирасин Тапен.Отельная база Таиланда также доступна россиянам практически в том же объеме, что и до пандемии. "В высоком сегменте бронирования восстановились полностью. А вот отелей категории три звезды и ниже сейчас меньше, чем до 2020 года. Все дело в том, что после пандемии спрос на бюджетные гостиницы значительно просел, а вот на высокоуровневые отели, напротив, вырос", – рассказал чиновник.Еще одна тема, которая интересна приезжающим на отдых в Таиланд, – новый туристический сбор. Его размер составит 300 батов, налог будет включен в стоимость авиабилета. "Что касается сроков внедрения нового сбора, то они пока точно не определены. Изначально старт был намечен на сентябрь. Но, вероятно, он будет немного сдвинут. Точной информации на этот счет пока нет", – сообщил глава ТАТ.
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новости - туризм, таиланд, бангкок, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Бангкок, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России, куда можно лететь, Отдых на море
В Таиланде рассказали о нововведениях для российских туристов

АТОР: в Таиланде рассказали, когда планируют возобновить 45-дневный безвиз для россиян

© Pixabay / Walkerssk Остров Джеймса Бонда в Тайланде
Остров Джеймса Бонда в Тайланде - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© Pixabay / Walkerssk
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В Таиланде собираются запросить возобновление 45-дневного безвиза для россиян, как только новое правительство полноценно вступит в свои права, сообщил исполнительный директор Управления по туризму Таиланда (ТАТ) Тирасин Тапен в рамках проходящей сейчас в Бангкоке выставки ТТМ+2023, пишет АТОР.
Что касается возвращения таиландских перевозчиков в Россию, то “здесь ясности по-прежнему мало”, отметил Тапен. "Одно сказать можно точно – до конца 2023 года ожидать рейсов таиландских перевозчиков в Россию не стоит. Пока мы говорим только о полетах авиакомпаний РФ к нам. Наша страна открыта для всех перевозчиков России", – сказал Тирасин Тапен.
Отельная база Таиланда также доступна россиянам практически в том же объеме, что и до пандемии. "В высоком сегменте бронирования восстановились полностью. А вот отелей категории три звезды и ниже сейчас меньше, чем до 2020 года. Все дело в том, что после пандемии спрос на бюджетные гостиницы значительно просел, а вот на высокоуровневые отели, напротив, вырос", – рассказал чиновник.
Еще одна тема, которая интересна приезжающим на отдых в Таиланд, – новый туристический сбор. Его размер составит 300 батов, налог будет включен в стоимость авиабилета. "Что касается сроков внедрения нового сбора, то они пока точно не определены. Изначально старт был намечен на сентябрь. Но, вероятно, он будет немного сдвинут. Точной информации на этот счет пока нет", – сообщил глава ТАТ.
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