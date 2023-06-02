https://ria.ru/20230602/stroitelstvo-1875801709.html

Строительство частных домов в Приамурье за пять лет выросло в 4,5 раза

Строительство частных домов в Приамурье за пять лет выросло в 4,5 раза - РИА Новости, 02.06.2023

Строительство частных домов в Приамурье за пять лет выросло в 4,5 раза

Строительство частных домов в Приамурье за пять лет выросло в 4,5 раза, также отмечается новая тенденция к переходу на массовые, комплексные застройки, сообщает РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T15:19

2023-06-02T15:19

2023-06-02T15:21

амурская область

амурская область

благовещенск

жилье

благовещенский район

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 июн – РИА Новости. Строительство частных домов в Приамурье за пять лет выросло в 4,5 раза, также отмечается новая тенденция к переходу на массовые, комплексные застройки, сообщает правительство Амурской области. Как доложил губернатору области Василию Орлову министр строительства и архитектуры региона Николай Сибиряков, в прошлом году сдано свыше 162 тысяч квадратных метров ИЖС, а за 4 месяца текущего года – уже 80,4 тысячи квадратных метров. Основная доля строительства частного жилья – до 78% - приходится на Благовещенск, Благовещенский район, Белогорск и Свободный за счёт их экономической активности. Однако, все чаще застройщики самостоятельно формируют новые поселки от 10 до 50 домов. Глава минстроя отметил, что тенденции роста обеспечиваются, в первую очередь, возрастающим спросом населения на собственное жилье на земле. Он считает, что Приамурью необходимо ввести собственную меру поддержки ИЖС – субсидирование части затрат на строительство инфраструктуры при массовой застройке. Это позволит стимулировать застройщиков к вложению собственных средств и повышению качества благоустройства поселков. "Выбор территорий, которые получат субсидии, должен зависеть от спроса на жилье в том или ином населенном пункте, за исключением сел-спутников, расположенных рядом с городами. Такие территории активно застраиваются и без помощи из бюджета. При этом при регулировании застройки со стороны государства основной акцент нужно сделать на создании в муниципалитетах требуемой инфраструктуры. При государственной поддержке массовой застройки у нас появляется возможность формирования архитектурного облика новых поселков и микрорайонов", - сказал Орлов. Сейчас в разработке у застройщиков находится 5 проектов строительства ИЖС в 4 муниципальных образованиях. Благодаря участию региона в федеральной программе "Комплексное развитие сельских территорий" в селе Ивановка началось строительство дороги — в рамках проекта комплексной застройки нового жилого района на 56 домов. После того, как были озвучены планы по созданию качественной инфраструктуры, существенно повысился интерес к такой застройке. Заказчику проекта – АО КРЖС - регулярно поступают новые предложения по строительству. "В рамках программы развития села действует ряд мер, стимулирующих строительство жилья. Это и компенсация затрат застройщиков-сельхозтоваропроизводителей, и социальная выплата молодым специалистам, приобретающим или строящим жилье в сельской местности. Данная поддержка стимулирует строительство жилья в отдаленных от административного центра населенных пунктах. При этом большая часть вводимого ИЖС строится частными застройщиками и гражданами без участия государства. Всего за последние 3 года на строительство ИЖС гражданами инвестировано более 25 миллиардов рублей", — рассказал Сибиряков.<p><strong>Другие новости региона <a href="https://ria.ru/amurskaya-oblast/" target="_blank">читайте здесь&gt;&gt;</a></strong></p>

https://ria.ru/20230601/zhile-1875504273.html

https://ria.ru/20230523/priamure-1873611664.html

https://ria.ru/20230512/gazifikatsiya-1871303073.html

амурская область

благовещенск

благовещенский район

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Наталья Макарова

амурская область, благовещенск, жилье, благовещенский район, василий орлов (губернатор)