https://ria.ru/20230602/strakhovanie-1875843097.html

В Госдуму внесли проект о гарантийном фонде при страховании жизни

В Госдуму внесли проект о гарантийном фонде при страховании жизни - РИА Новости, 02.06.2023

В Госдуму внесли проект о гарантийном фонде при страховании жизни

Сенаторы вносят в Госдуму законопроект о создании гарантийного фонда в случае отзыва лицензии у страховщика, при страховании жизни, уполномоченным ведомством... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T17:23

2023-06-02T17:23

2023-06-02T17:53

госдума рф

совет федерации рф

агентство по страхованию вкладов

страхование

россия

общество

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Сенаторы вносят в Госдуму законопроект о создании гарантийного фонда в случае отзыва лицензии у страховщика, при страховании жизни, уполномоченным ведомством предлагается назначить АСВ, сообщает пресс-служба Совфеда.Цель документа - обеспечить защиту прав и интересов страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей в случае отзыва лицензии у страховщика."Речь идет о договорах добровольного страхования жизни, включая страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование", - говорится в сообщении.Документ устанавливает основы функционирования системы гарантирования прав по договорам страхования, предполагает формирование и использование средств соответствующего фонда для осуществления гарантийных выплат."Система гарантирования аналогична той, что действует в отношении банковских вкладов и средств пенсионных накоплений. Функции оператора предлагается возложить на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов", - отмечают в Совфеде."Создание системы гарантирования на рынке страхования жизни будет способствовать повышению доверия граждан к страхованию жизни, устойчивости и надежности сектора, дальнейшему развитию добровольного страхования в целом. А самое главное - предложенный механизм обеспечит должный уровень защиты прав граждан – потребителей страховых услуг. Мы законодательно гарантируем гражданам сохранность вкладов, это позитивный пример и полезный опыт, который в отдельных случаях целесообразно распространить и на другие продукты", - пояснил один из авторов инициативы, вице-спикер СФ Николай Журавлев.Источником гарантийных выплат является фонд, который формируется Агентством за счет гарантийных взносов, дохода от инвестирования средств фонда, процентов за несвоевременную или неполную уплату гарантийных взносов, иных источников. Банк России выполняет координационную и надзорную функции.Согласно законопроекту, в случае отзыва у страховщика лицензии на осуществление добровольного страхования жизни, он в течение семи рабочих дней представляет в Агентство информацию, необходимую для определения размера гарантийных выплат. Агентство в течение 30 рабочих дней формирует реестр гарантийных выплат по договорам страхования, в котором учитываются требования субъектов страхования. На основании сформированного реестра по заявлению субъекта страхования будут производиться гарантированные выплаты.

https://radiosputnik.ria.ru/20230321/strakhovanie-1859470184.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

госдума рф, совет федерации рф, агентство по страхованию вкладов, страхование, россия, общество