https://ria.ru/20230602/stoltenberg-1875694987.html
Генсек НАТО прибудет в Анкару в субботу, пишут СМИ
Генсек НАТО прибудет в Анкару в субботу, пишут СМИ - РИА Новости, 02.06.2023
Генсек НАТО прибудет в Анкару в субботу, пишут СМИ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибудет в Анкару в субботу для участия в церемонии приведения к присяге переизбранного президента Турции Реджепа... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T09:23
2023-06-02T09:23
2023-06-02T09:23
в мире
турция
нато
йенс столтенберг
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 2 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибудет в Анкару в субботу для участия в церемонии приведения к присяге переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на источники. Единый кандидат от "Республиканского альянса" во главе с правящей Партией справедливости и развития (AK Parti) Реджеп Тайип Эрдоган переизбран на пост президента Турции, он набрал более 52% голосов избирателей, заявил в четверг глава Высшей избирательной комиссии Ахмет Йенер, огласив окончательные результаты второго тура президентских выборов. Соперник Эрдогана, единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу набрал 47,82% голосов. "Согласно информации, полученной Hürriyet, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибудет в Анкару в субботу для участия в церемонии приведения к присяге президента Эрдогана", - пишет издание. Ранее Столтенберг сообщил, что посетит Турцию в ближайшее время, чтобы обсудить членство Швеции в альянсе. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрение всех его членов. Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по заверению генсека альянса, учитывает все озабоченности Анкары, связанные борьбой с терроризмом и ограничений на поставки оружия. До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила. Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы, а новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России".
https://ria.ru/20230602/nato-1875634144.html
https://ria.ru/20230528/erdogan-1874700046.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, нато, йенс столтенберг, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, НАТО, Йенс Столтенберг, Реджеп Тайип Эрдоган
Генсек НАТО прибудет в Анкару в субботу, пишут СМИ
Hürriyet: Столтенберг прибудет на церемонию приведения к присяге Эрдогана в субботу