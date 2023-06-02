https://ria.ru/20230602/ssha-1875758737.html

США не стремятся к свержению власти в России, заявил Блинкен

США не стремятся к свержению власти в России, заявил Блинкен - РИА Новости, 02.06.2023

США не стремятся к свержению власти в России, заявил Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не являются врагом для россиян и никогда не стремились к свержению правительства в РФ. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T13:09

2023-06-02T13:09

2023-06-02T14:55

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не являются врагом для россиян и никогда не стремились к свержению правительства в РФ. "У нас нет цели свергнуть правительство РФ, у нас никогда не было такой цели. Россияне должны сами решать, каким будет их будущее", - сказал Блинкен во время выступления в мэрии Хельсинки. Кроме того, госсекретарь выступил с обращением к гражданам России, в котором заявил, что США не являются врагом россиян. "США - не ваш враг, после мирного завершения холодной войны, у нас была надежда, что у РФ светлое будущее, свободное и открытое к интеграции со всем миром. Более 30 лет мы работали над стабильными взаимоотношениями с Москвой, потому что мы верили, что свободная и процветающая Россия - в интересах всего мира, - отметил он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230602/ssha-1875758145.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, энтони блинкен, нато, сша