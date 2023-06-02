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Блинкен рассказал, какую выгоду извлекли США из конфликта на Украине - РИА Новости, 02.06.2023
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13:06 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/ssha-1875758145.html
Блинкен рассказал, какую выгоду извлекли США из конфликта на Украине
Блинкен рассказал, какую выгоду извлекли США из конфликта на Украине - РИА Новости, 02.06.2023
Блинкен рассказал, какую выгоду извлекли США из конфликта на Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во время выступления в мэрии Хельсинки, что конфликт на Украине усилил возможности США отвечать на потенциальные угрозы,... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T13:06
2023-06-02T13:06
в мире
украина
сша
энтони блинкен
нато
китай
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во время выступления в мэрии Хельсинки, что конфликт на Украине усилил возможности США отвечать на потенциальные угрозы, исходящие от Китая. "Конфликт на Украине не снизил возможности США отвечать на потенциальные угрозы, исходящие от Китая, они были усилены", - сказал Блинкен Госсекретарь США также отметил, что конфликт не смог отвлечь Соединенные Штаты от ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе. Блинкен в пятницу находится с визитом в Хельсинки. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали совместную декларацию о сотрудничестве в области 6G. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230602/kitay-1875642760.html
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в мире, украина, сша, энтони блинкен, нато, китай
В мире, Украина, США, Энтони Блинкен, НАТО, Китай
Блинкен рассказал, какую выгоду извлекли США из конфликта на Украине

Блинкен: конфликт на Украине усилил возможности США отвечать на потенциальные угрозы Китая

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во время выступления в мэрии Хельсинки, что конфликт на Украине усилил возможности США отвечать на потенциальные угрозы, исходящие от Китая.
«
"Конфликт на Украине не снизил возможности США отвечать на потенциальные угрозы, исходящие от Китая, они были усилены", - сказал Блинкен
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Госсекретарь США также отметил, что конфликт не смог отвлечь Соединенные Штаты от ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе.
Блинкен в пятницу находится с визитом в Хельсинки.
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали совместную декларацию о сотрудничестве в области 6G.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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