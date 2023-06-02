https://ria.ru/20230602/ssha-1875758145.html

Блинкен рассказал, какую выгоду извлекли США из конфликта на Украине

Блинкен рассказал, какую выгоду извлекли США из конфликта на Украине - РИА Новости, 02.06.2023

Блинкен рассказал, какую выгоду извлекли США из конфликта на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во время выступления в мэрии Хельсинки, что конфликт на Украине усилил возможности США отвечать на потенциальные угрозы,... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T13:06

2023-06-02T13:06

2023-06-02T13:06

в мире

украина

сша

энтони блинкен

нато

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761843567_0:123:3201:1924_1920x0_80_0_0_6dc58fdb252ff6d60b7a8ec8e5dab22a.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во время выступления в мэрии Хельсинки, что конфликт на Украине усилил возможности США отвечать на потенциальные угрозы, исходящие от Китая. "Конфликт на Украине не снизил возможности США отвечать на потенциальные угрозы, исходящие от Китая, они были усилены", - сказал Блинкен Госсекретарь США также отметил, что конфликт не смог отвлечь Соединенные Штаты от ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе. Блинкен в пятницу находится с визитом в Хельсинки. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали совместную декларацию о сотрудничестве в области 6G. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230602/kitay-1875642760.html

https://ria.ru/20230602/afrika-1875577362.html

украина

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, сша, энтони блинкен, нато, китай