https://ria.ru/20230602/spetsoperatsiya-1875694672.html

Красноярские волонтеры сошьют 300 комплектов одежды для участников СВО

Красноярские волонтеры сошьют 300 комплектов одежды для участников СВО - РИА Новости, 02.06.2023

Красноярские волонтеры сошьют 300 комплектов одежды для участников СВО

Врио главы Красноярского края Михаил Котюков встретился с волонтерами и привез им необходимую ткань для пошива летних комплектов одежды бойцам в зоне... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T09:22

2023-06-02T09:22

2023-06-02T09:22

надежные люди

красноярский край

михаил котюков

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КРАСНОЯРСК, 2 июн - РИА Новости. Врио главы Красноярского края Михаил Котюков встретился с волонтерами и привез им необходимую ткань для пошива летних комплектов одежды бойцам в зоне спецоперации, сообщается в телеграм-канале краевого правительства. "Михаил Котюков передал волонтерам движения "Шьем для наших" ткани для создания летней одежды участникам СВО, в которых они нуждались. Из материала будет создано более 300 комплектов летней одежды. Сейчас бойцам необходимы легкие шорты, футболки, лонгсливы и маскировочные костюмы", - говорится в сообщении. Сам Котюков у себя в телеграм рассказал, что во время общения женщины попросили у него специальный нож для раскройки ткани. Он выполнил их просьбу. "Работа швей меня впечатлила. Такие волонтеры - гордость Красноярского края. Они многое делают для наших бойцов. Будем их поддерживать", - отметил руководитель региона. Уточняется, что женщины-волонтеры также плетут маскировочные сети, которые уже неоднократно отправлялись бойцам.

https://ria.ru/20230601/pomosch-1875606173.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

красноярский край, михаил котюков