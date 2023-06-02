https://ria.ru/20230602/spetsoperatsiya-1875694672.html
Красноярские волонтеры сошьют 300 комплектов одежды для участников СВО
Красноярские волонтеры сошьют 300 комплектов одежды для участников СВО - РИА Новости, 02.06.2023
Красноярские волонтеры сошьют 300 комплектов одежды для участников СВО
Врио главы Красноярского края Михаил Котюков встретился с волонтерами и привез им необходимую ткань для пошива летних комплектов одежды бойцам в зоне... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T09:22
2023-06-02T09:22
2023-06-02T09:22
надежные люди
красноярский край
михаил котюков
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КРАСНОЯРСК, 2 июн - РИА Новости. Врио главы Красноярского края Михаил Котюков встретился с волонтерами и привез им необходимую ткань для пошива летних комплектов одежды бойцам в зоне спецоперации, сообщается в телеграм-канале краевого правительства. "Михаил Котюков передал волонтерам движения "Шьем для наших" ткани для создания летней одежды участникам СВО, в которых они нуждались. Из материала будет создано более 300 комплектов летней одежды. Сейчас бойцам необходимы легкие шорты, футболки, лонгсливы и маскировочные костюмы", - говорится в сообщении. Сам Котюков у себя в телеграм рассказал, что во время общения женщины попросили у него специальный нож для раскройки ткани. Он выполнил их просьбу. "Работа швей меня впечатлила. Такие волонтеры - гордость Красноярского края. Они многое делают для наших бойцов. Будем их поддерживать", - отметил руководитель региона. Уточняется, что женщины-волонтеры также плетут маскировочные сети, которые уже неоднократно отправлялись бойцам.
https://ria.ru/20230601/pomosch-1875606173.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, михаил котюков
Надежные люди, Красноярский край, Михаил Котюков
Красноярские волонтеры сошьют 300 комплектов одежды для участников СВО
Красноярские волонтеры сошьют 300 комплектов летней одежды для участников СВО
КРАСНОЯРСК, 2 июн - РИА Новости.
Врио главы Красноярского края Михаил Котюков встретился с волонтерами и привез им необходимую ткань для пошива летних комплектов одежды бойцам в зоне спецоперации, сообщается в телеграм-канале
краевого правительства.
"Михаил Котюков передал волонтерам движения "Шьем для наших" ткани для создания летней одежды участникам СВО, в которых они нуждались. Из материала будет создано более 300 комплектов летней одежды. Сейчас бойцам необходимы легкие шорты, футболки, лонгсливы и маскировочные костюмы", - говорится в сообщении.
Сам Котюков у себя в телеграм рассказал, что во время общения женщины попросили у него специальный нож для раскройки ткани. Он выполнил их просьбу.
"Работа швей меня впечатлила. Такие волонтеры - гордость Красноярского края
. Они многое делают для наших бойцов. Будем их поддерживать", - отметил руководитель региона.
Уточняется, что женщины-волонтеры также плетут маскировочные сети, которые уже неоднократно отправлялись бойцам.
Глава КБР передал бойцам спецоперации автомобили повышенной проходимости