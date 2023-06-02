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ВСУ в Запорожье используют советскую технику и боеприпасы от НАТО - РИА Новости, 02.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:09 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/spetsoperatsiya-1875684310.html
ВСУ в Запорожье используют советскую технику и боеприпасы от НАТО
ВСУ в Запорожье используют советскую технику и боеприпасы от НАТО - РИА Новости, 02.06.2023
ВСУ в Запорожье используют советскую технику и боеприпасы от НАТО
Украинские военные на запорожском направлении используют в основном технику советского производства, при этом применяя натовские боеприпасы, рассказал... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T06:09
2023-06-02T06:09
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Украинские военные на запорожском направлении используют в основном технику советского производства, при этом применяя натовские боеприпасы, рассказал журналистам командир батальона "Крым". "Техника в основном пока наша (советского производства - ред.), минометы польские. И даже если наша техника используется, то боеприпасы уже не наши, не советские те, что у них оставались, а натовские образцы", - сказал он.
запорожская область
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безопасность, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область
ВСУ в Запорожье используют советскую технику и боеприпасы от НАТО

Российский боец: у ВСУ на Запорожском направлении советская техника, но боеприпасы от НАТО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости
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Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Украинские военные на запорожском направлении используют в основном технику советского производства, при этом применяя натовские боеприпасы, рассказал журналистам командир батальона "Крым".
"Техника в основном пока наша (советского производства - ред.), минометы польские. И даже если наша техника используется, то боеприпасы уже не наши, не советские те, что у них оставались, а натовские образцы", - сказал он.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская область
 
 
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