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ВСУ в Запорожье используют советскую технику и боеприпасы от НАТО
ВСУ в Запорожье используют советскую технику и боеприпасы от НАТО - РИА Новости, 02.06.2023
ВСУ в Запорожье используют советскую технику и боеприпасы от НАТО
Украинские военные на запорожском направлении используют в основном технику советского производства, при этом применяя натовские боеприпасы, рассказал... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T06:09
2023-06-02T06:09
2023-06-02T06:09
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Украинские военные на запорожском направлении используют в основном технику советского производства, при этом применяя натовские боеприпасы, рассказал журналистам командир батальона "Крым". "Техника в основном пока наша (советского производства - ред.), минометы польские. И даже если наша техника используется, то боеприпасы уже не наши, не советские те, что у них оставались, а натовские образцы", - сказал он.
запорожская область
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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безопасность, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область
ВСУ в Запорожье используют советскую технику и боеприпасы от НАТО
Российский боец: у ВСУ на Запорожском направлении советская техника, но боеприпасы от НАТО
МЕЛИТОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Украинские военные на запорожском направлении используют в основном технику советского производства, при этом применяя натовские боеприпасы, рассказал журналистам командир батальона "Крым".
"Техника в основном пока наша (советского производства - ред.), минометы польские. И даже если наша техника используется, то боеприпасы уже не наши, не советские те, что у них оставались, а натовские образцы", - сказал он.