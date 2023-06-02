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ВСУ в Запорожье используют советскую технику и боеприпасы от НАТО

ВСУ в Запорожье используют советскую технику и боеприпасы от НАТО - РИА Новости, 02.06.2023

ВСУ в Запорожье используют советскую технику и боеприпасы от НАТО

Украинские военные на запорожском направлении используют в основном технику советского производства, при этом применяя натовские боеприпасы, рассказал... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T06:09

2023-06-02T06:09

2023-06-02T06:09

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Украинские военные на запорожском направлении используют в основном технику советского производства, при этом применяя натовские боеприпасы, рассказал журналистам командир батальона "Крым". "Техника в основном пока наша (советского производства - ред.), минометы польские. И даже если наша техника используется, то боеприпасы уже не наши, не советские те, что у них оставались, а натовские образцы", - сказал он.

запорожская область

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, запорожская область