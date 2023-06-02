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Слепакову* не удалось оспорить статус иноагента - РИА Новости, 02.06.2023
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Шоубиз
 
12:29 02.06.2023 (обновлено: 12:48 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/slepakov-1875740930.html
Слепакову* не удалось оспорить статус иноагента
Слепакову* не удалось оспорить статус иноагента - РИА Новости, 02.06.2023
Слепакову* не удалось оспорить статус иноагента
Замоскворецкий суд Москвы отказался снять с артиста Семена Слепакова* статус иноагента, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T12:29
2023-06-02T12:48
шоубиз
максим галкин
илья варламов
семен слепаков
россия
общество
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отказался снять с артиста Семена Слепакова* статус иноагента, сообщили РИА Новости в суде. "Суд отказал в удовлетворении исковых требований Слепакова* к министерству юстиции", - сказала собеседница агентства. Ранее в пятницу этот же суд отказал по аналогичным искам шоумену Максиму Галкину* и блогеру Илье Варламову*. Минюст включил Слепакова* в реестр иностранных агентов 14 апреля. По информации ведомства, артист получал поддержку от иностранных источников, выступал против спецоперации, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно говорил о гражданах России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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максим галкин, илья варламов, семен слепаков, россия, общество
Шоубиз, Максим Галкин, Илья Варламов, Семен Слепаков, Россия, Общество
Слепакову* не удалось оспорить статус иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отказался снять с Семена Слепакова статус иноагента

© Masters Of Taste/YouTubeСемен Слепаков*
Семен Слепаков*
© Masters Of Taste/YouTube
Семен Слепаков*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отказался снять с артиста Семена Слепакова* статус иноагента, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд отказал в удовлетворении исковых требований Слепакова* к министерству юстиции", - сказала собеседница агентства.
Ранее в пятницу этот же суд отказал по аналогичным искам шоумену Максиму Галкину* и блогеру Илье Варламову*.
Минюст включил Слепакова* в реестр иностранных агентов 14 апреля. По информации ведомства, артист получал поддержку от иностранных источников, выступал против спецоперации, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно говорил о гражданах России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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ШоубизМаксим ГалкинИлья ВарламовСемен СлепаковРоссияОбщество
 
 
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