Рейтинг@Mail.ru
В России запретили использовать шипованные шины летом - РИА Новости, 03.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:58 02.06.2023 (обновлено: 00:17 03.06.2023)
https://ria.ru/20230602/shiny-1875881282.html
В России запретили использовать шипованные шины летом
В России запретили использовать шипованные шины летом - РИА Новости, 03.06.2023
В России запретили использовать шипованные шины летом
Использование шипованных шин летом и отсутствие зимних зимой внесли в перечень "неисправностей и условий", при которых запрещается эксплуатация авто, следует из РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-02T21:58
2023-06-03T00:17
россия
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15481/49/154814995_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_ae51bf030616e84203d7de698f66ea92.jpg
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Использование шипованных шин летом и отсутствие зимних зимой внесли в перечень "неисправностей и условий", при которых запрещается эксплуатация авто, следует из постановления правительства РФ."На транспортном средстве установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, август). На транспортном средстве категорий M1 и N1 не установлены зимние шины в зимний период (декабрь, январь, февраль)", – говорится в документе.Также запрещается использовать машину, если зимние шины и шипованные шины установлены не на все колеса транспортного средства.Постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года, отмечается в документе.Транспортные средства категории M1 – машины для перевозки людей, где есть не более восьми мест. Категория N1 – транспортные средства для перевозки грузов, имеющие полную массу не более 3,5 тонны.Кроме того, в перечень попала и неисправная система ABS. При этом данную неисправность будут выявлять с помощью "светового индикатора мониторинга рабочего состояния антиблокировочной тормозной системы".На соответствующий перечень ссылается статья 12.5 КоАП РФ, предусматривающая штрафы от 500 рублей.
https://ria.ru/20230602/neispravnosti-1875870800.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15481/49/154814995_45:0:316:203_1920x0_80_0_0_a788d736949a559af91c885a2a58c39d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, авто
Россия, Авто
В России запретили использовать шипованные шины летом

Правительство РФ приняло постановление о запрете езды на шинах не по сезону

© www.autopark.byШипованная резина
Шипованная резина
© www.autopark.by
Шипованная резина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Использование шипованных шин летом и отсутствие зимних зимой внесли в перечень "неисправностей и условий", при которых запрещается эксплуатация авто, следует из постановления правительства РФ.
«
"На транспортном средстве установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, август). На транспортном средстве категорий M1 и N1 не установлены зимние шины в зимний период (декабрь, январь, февраль)", – говорится в документе.
Также запрещается использовать машину, если зимние шины и шипованные шины установлены не на все колеса транспортного средства.
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года, отмечается в документе.
Транспортные средства категории M1 – машины для перевозки людей, где есть не более восьми мест. Категория N1 – транспортные средства для перевозки грузов, имеющие полную массу не более 3,5 тонны.
Кроме того, в перечень попала и неисправная система ABS. При этом данную неисправность будут выявлять с помощью "светового индикатора мониторинга рабочего состояния антиблокировочной тормозной системы".
На соответствующий перечень ссылается статья 12.5 КоАП РФ, предусматривающая штрафы от 500 рублей.
Движение транспорта по автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Утвержден список неисправностей для запрета эксплуатации автомобиля
Вчера, 20:22
 
РоссияАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала