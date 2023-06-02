https://ria.ru/20230602/shiny-1875881282.html
В России запретили использовать шипованные шины летом
В России запретили использовать шипованные шины летом - РИА Новости, 03.06.2023
В России запретили использовать шипованные шины летом
Использование шипованных шин летом и отсутствие зимних зимой внесли в перечень "неисправностей и условий", при которых запрещается эксплуатация авто, следует из РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-02T21:58
2023-06-02T21:58
2023-06-03T00:17
россия
авто
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Использование шипованных шин летом и отсутствие зимних зимой внесли в перечень "неисправностей и условий", при которых запрещается эксплуатация авто, следует из постановления правительства РФ."На транспортном средстве установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, август). На транспортном средстве категорий M1 и N1 не установлены зимние шины в зимний период (декабрь, январь, февраль)", – говорится в документе.Также запрещается использовать машину, если зимние шины и шипованные шины установлены не на все колеса транспортного средства.Постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года, отмечается в документе.Транспортные средства категории M1 – машины для перевозки людей, где есть не более восьми мест. Категория N1 – транспортные средства для перевозки грузов, имеющие полную массу не более 3,5 тонны.Кроме того, в перечень попала и неисправная система ABS. При этом данную неисправность будут выявлять с помощью "светового индикатора мониторинга рабочего состояния антиблокировочной тормозной системы".На соответствующий перечень ссылается статья 12.5 КоАП РФ, предусматривающая штрафы от 500 рублей.
https://ria.ru/20230602/neispravnosti-1875870800.html
россия
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, авто
В России запретили использовать шипованные шины летом
Правительство РФ приняло постановление о запрете езды на шинах не по сезону
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости.
Использование шипованных шин летом и отсутствие зимних зимой внесли в перечень "неисправностей и условий", при которых запрещается эксплуатация авто, следует из постановления
правительства РФ.
«
"На транспортном средстве установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, август). На транспортном средстве категорий M1 и N1 не установлены зимние шины в зимний период (декабрь, январь, февраль)", – говорится в документе.
Также запрещается использовать машину, если зимние шины и шипованные шины установлены не на все колеса транспортного средства.
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года, отмечается в документе.
Транспортные средства категории M1 – машины для перевозки людей, где есть не более восьми мест. Категория N1 – транспортные средства для перевозки грузов, имеющие полную массу не более 3,5 тонны.
Кроме того, в перечень попала и неисправная система ABS. При этом данную неисправность будут выявлять с помощью "светового индикатора мониторинга рабочего состояния антиблокировочной тормозной системы".
На соответствующий перечень ссылается статья 12.5 КоАП РФ, предусматривающая штрафы от 500 рублей.
Утвержден список неисправностей для запрета эксплуатации автомобиля