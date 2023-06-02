https://ria.ru/20230602/shebekino-1875866390.html
На участках дорог Шебекинского округа временно запретят движение транспорта
На участках дорог Шебекинского округа временно запретят движение транспорта - РИА Новости, 02.06.2023
На участках дорог Шебекинского округа временно запретят движение транспорта
Власти Белгородской области временно запретили передвижение и стоянку транспорта на участках дорог в Шебекинском городском округе. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T19:43
2023-06-02T19:43
2023-06-02T21:03
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БЕЛГОРОД, 2 июн — РИА Новости. Власти Белгородской области временно запретили передвижение и стоянку транспорта на участках дорог в Шебекинском городском округе.Как уточняется, нововведения касаются следующих участков дорог:Ограничения будут действовать до 30 июня. В областном правительстве подчеркнули, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения в приграничных районах. В сообщении также говорится, что для объезда доступны следующие автодороги:Кроме того, маршрутные автобусы, ранее двигавшиеся через Шебекино, будут следовать в объезд через Новый Оскол и Волоконовку. В свою очередь, перевозчики, которые уже согласовали провоз крупногабаритных или тяжелых грузов по закрытым участкам дорог, должны при необходимости получить новые специальные разрешения для объезда.Город Шебекино расположен примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживают около 40 тысяч человек. Этот населенный пункт постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ. В последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно. В частности, сегодня украинские войска нанесли удар по промышленному предприятию в самом городе, из-за чего произошел пожар. Также ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии село Новая Таволжанка, в результате пострадали два человека.В ночь на четверг Шебекинский городской округ подвергся сильнейшей атаке со стороны украинских войск. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, в городе Шебекино повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, а также жилые дома. По данным главы региона, обстрелы периодически продолжаются. Люди массово покидают город и окрестности.
https://ria.ru/20230602/patrulirovanie-1875868763.html
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россия, шебекино, белгородская область, белгород
Россия, Шебекино, Белгородская область, Белгород
На участках дорог Шебекинского округа временно запретят движение транспорта
Белгородские власти запретили движение транспорта на участках дорог в Шебекино до 30 июня
БЕЛГОРОД, 2 июн — РИА Новости.
Власти Белгородской области временно запретили
передвижение и стоянку транспорта на участках дорог в Шебекинском городском округе.
Как уточняется, нововведения касаются следующих участков дорог:
- Белгород — Шебекино — Волоконовка (от Разумного до Вознесеновки);
- Шебекино — Короча (от Вознесеновки до Дмитриевки);
- Шебекино — Неклюдово — Алексеевка (от Шебекино до Чураево);
- Маслова Пристань — Батрацкая Дача (от Масловой Пристани до Поляны).
Ограничения будут действовать до 30 июня. В областном правительстве подчеркнули, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения в приграничных районах.
В сообщении также говорится, что для объезда доступны следующие автодороги:
- Таврово — Соломино — Разумное;
- Разумное — Севрюково — Новосадовый;
- Белгород — Новый Оскол — Советское;
- Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки.
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Кроме того, маршрутные автобусы, ранее двигавшиеся через Шебекино, будут следовать в объезд через Новый Оскол и Волоконовку. В свою очередь, перевозчики, которые уже согласовали провоз крупногабаритных или тяжелых грузов по закрытым участкам дорог, должны при необходимости получить новые специальные разрешения для объезда.
Город Шебекино расположен примерно в четырех километрах от границы с Украиной
, там проживают около 40 тысяч человек. Этот населенный пункт постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ
. В последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно. В частности, сегодня украинские войска нанесли удар по промышленному предприятию в самом городе, из-за чего произошел пожар. Также ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии село Новая Таволжанка, в результате пострадали два человека.
В ночь на четверг Шебекинский городской округ подвергся сильнейшей атаке со стороны украинских войск. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, в городе Шебекино повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, а также жилые дома. По данным главы региона, обстрелы периодически продолжаются. Люди массово покидают город и окрестности.
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