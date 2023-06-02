https://ria.ru/20230602/shebekino-1875866390.html

На участках дорог Шебекинского округа временно запретят движение транспорта

На участках дорог Шебекинского округа временно запретят движение транспорта - РИА Новости, 02.06.2023

На участках дорог Шебекинского округа временно запретят движение транспорта

Власти Белгородской области временно запретили передвижение и стоянку транспорта на участках дорог в Шебекинском городском округе. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T19:43

2023-06-02T19:43

2023-06-02T21:03

россия

шебекино

белгородская область

белгород

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БЕЛГОРОД, 2 июн — РИА Новости. Власти Белгородской области временно запретили передвижение и стоянку транспорта на участках дорог в Шебекинском городском округе.Как уточняется, нововведения касаются следующих участков дорог:Ограничения будут действовать до 30 июня. В областном правительстве подчеркнули, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения в приграничных районах. В сообщении также говорится, что для объезда доступны следующие автодороги:Кроме того, маршрутные автобусы, ранее двигавшиеся через Шебекино, будут следовать в объезд через Новый Оскол и Волоконовку. В свою очередь, перевозчики, которые уже согласовали провоз крупногабаритных или тяжелых грузов по закрытым участкам дорог, должны при необходимости получить новые специальные разрешения для объезда.Город Шебекино расположен примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживают около 40 тысяч человек. Этот населенный пункт постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ. В последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно. В частности, сегодня украинские войска нанесли удар по промышленному предприятию в самом городе, из-за чего произошел пожар. Также ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии село Новая Таволжанка, в результате пострадали два человека.В ночь на четверг Шебекинский городской округ подвергся сильнейшей атаке со стороны украинских войск. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, в городе Шебекино повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, а также жилые дома. По данным главы региона, обстрелы периодически продолжаются. Люди массово покидают город и окрестности.

https://ria.ru/20230602/patrulirovanie-1875868763.html

https://ria.ru/20230528/zelenskiy-1874561116.html

россия

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белгородская область

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россия, шебекино, белгородская область, белгород