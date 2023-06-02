https://ria.ru/20230602/shebekino-1875856435.html

В Шебекино загорелось промышленное предприятие

В Шебекино загорелось промышленное предприятие - РИА Новости, 02.06.2023

В Шебекино загорелось промышленное предприятие

На промышленном предприятии в белгородском Шебекино произошел пожар после обстрела со стороны украинских войск, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T18:31

2023-06-02T18:31

2023-06-02T20:23

шебекино

украина

специальная военная операция на украине

происшествия

вячеслав гладков

россия

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 2 июн — РИА Новости. На промышленном предприятии в белгородском Шебекино произошел пожар после обстрела со стороны украинских войск, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Шебекино от попадания снаряда загорелось одно из промышленных предприятий. Пожарные расчеты выдвинулись на место", — написал он.Как сообщил губернатор позднее, в Корочанском районе сработала система ПВО. "Осколками снаряда повреждена кровля частного жилого дома в селе Мелихово", —написал он.Кроме того, добавил Гладков, в селе Муром Шебекинского округа от прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом. Оперативные службы выехали на место.Губернатор также сообщил, что в селе Новая Таволжанка при обстреле ствольной артиллерией пострадали два мирных жителя. Их госпитализировали в городскую больницу № 2.Город Шебекино расположен примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживают около 40 тысяч человек. Этот населенный пункт постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ. В последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно. В ночь на четверг Шебекинский городской округ подвергся сильнейшей атаке со стороны украинских войск. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, в городе Шебекино повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, а также жилые дома. По данным главы региона, обстрелы периодически продолжаются. Люди массово покидают город и окрестности.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

шебекино, украина, происшествия, вячеслав гладков, россия, белгородская область