https://ria.ru/20230602/selkhozeksport-1875724626.html

Сельхозэкспорт России в 2022 году достиг 41,5 миллиарда долларов

Сельхозэкспорт России в 2022 году достиг 41,5 миллиарда долларов - РИА Новости, 02.06.2023

Сельхозэкспорт России в 2022 году достиг 41,5 миллиарда долларов

Россия в 2022 году увеличила экспорт продукции АПК по сравнению c 2021 годом на 12%, до 41,5 миллиарда долларов, в том числе поставки в дружественные страны -... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T11:41

2023-06-02T11:41

2023-06-02T11:41

экономика

россия

виктория абрамченко

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экспорт

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия в 2022 году увеличила экспорт продукции АПК по сравнению c 2021 годом на 12%, до 41,5 миллиарда долларов, в том числе поставки в дружественные страны - 34 миллиарда, или 82% от общего объема, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. "По результатам прошлого года российский аграрный экспорт превысил 41,5 миллиарда долларов, что на 12% больше, чем годом ранее", - заявила она на итоговом заседании коллегии Минсельхоза. Абрамченко особо отметила переориентацию поставок продукции АПК с недружественных стран на дружественные. "В итоге экспорт продукции АПК в дружественные страны достиг 82% от общего объема и превысил 34 миллиарда долларов. Это на четверть больше, чем годом ранее", - сказала вице-премьер. По ее словам, география российского аграрного экспорта охватывает около 160 стран мира, при этом в условиях внешнеторговых ограничений в 2022 году для 46 видов продукции были открыты 18 направлений рынков сбыта. "В первую очередь это Азия, Африка, Ближний Восток и Латинская Америка. Активизировано взаимодействие с ключевыми иностранными партнерами в сфере торговли продовольствием, такими как Египет, Турция, Китай и Индия", - сообщила Абрамченко.

https://ria.ru/20230525/oroshenie-1874147092.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, виктория абрамченко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экспорт