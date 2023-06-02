https://ria.ru/20230602/sarov-1875735738.html
Мишустин пообещал рассказать Путину о поездке в Саров
Мишустин пообещал рассказать Путину о поездке в Саров - РИА Новости, 02.06.2023
Мишустин пообещал рассказать Путину о поездке в Саров
Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал доложить о своей поездке в Саров президенту РФ Владимиру Путину. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T12:11
2023-06-02T12:11
2023-06-02T12:11
общество
саров
михаил мишустин
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875734978_0:465:2758:2016_1920x0_80_0_0_d95fe4046e38dc3147bfaffe7758d110.jpg
САРОВ, 2 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал доложить о своей поездке в Саров президенту РФ Владимиру Путину. Глава правительства посетил филиал МГУ им. Ломоносова в Сарове, осмотрел детский технопарк "Кванториум Саров" и побывал в лаборатории адаптивной и нелинейной оптики. "Я обязательно также расскажу президенту о том, что я здесь видел. К вам не часто можно наведываться в город Саров. Он специальный", - сказал Мишустин в ходе общения с членами совета студенческого научного общества филиала МГУ. Он рассказал, что сам в свое время занимался виртуальными приборами. Премьер поинтересовался, используется ли свой софт, и, получив положительный ответ, похвалил: "Молодцы какие". Детский технопарк "Кванториум Саров" был открыт в 2020 году. Он был создан на базе "Технопарка "Саров" по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Кванториумы - сеть образовательных площадок, где созданы все условия для ускоренного развития школьников по научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям.
https://ria.ru/20230601/planshet-1875624024.html
саров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875734978_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_172263fb87e4bc754bf034827f45bdcc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, саров, михаил мишустин, владимир путин
Общество, Саров, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Мишустин пообещал рассказать Путину о поездке в Саров
Мишустин при посещении филиала МГУ в Сарове пообещал рассказать Путину о поездке в город
САРОВ, 2 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал доложить о своей поездке в Саров президенту РФ Владимиру Путину.
Глава правительства посетил филиал МГУ им. Ломоносова в Сарове, осмотрел детский технопарк "Кванториум Саров" и побывал в лаборатории адаптивной и нелинейной оптики.
"Я обязательно также расскажу президенту о том, что я здесь видел. К вам не часто можно наведываться в город Саров. Он специальный", - сказал Мишустин в ходе общения с членами совета студенческого научного общества филиала МГУ.
Он рассказал, что сам в свое время занимался виртуальными приборами. Премьер поинтересовался, используется ли свой софт, и, получив положительный ответ, похвалил: "Молодцы какие".
У Мишустина на конференции ЦИПР отобрали планшет и швырнули его об пол
Детский технопарк "Кванториум Саров" был открыт в 2020 году. Он был создан на базе "Технопарка "Саров" по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
.
Кванториумы - сеть образовательных площадок, где созданы все условия для ускоренного развития школьников по научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям.