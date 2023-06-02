https://ria.ru/20230602/sarov-1875735738.html

Мишустин пообещал рассказать Путину о поездке в Саров

Мишустин пообещал рассказать Путину о поездке в Саров - РИА Новости, 02.06.2023

Мишустин пообещал рассказать Путину о поездке в Саров

Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал доложить о своей поездке в Саров президенту РФ Владимиру Путину. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T12:11

2023-06-02T12:11

2023-06-02T12:11

общество

саров

михаил мишустин

владимир путин

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САРОВ, 2 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал доложить о своей поездке в Саров президенту РФ Владимиру Путину. Глава правительства посетил филиал МГУ им. Ломоносова в Сарове, осмотрел детский технопарк "Кванториум Саров" и побывал в лаборатории адаптивной и нелинейной оптики. "Я обязательно также расскажу президенту о том, что я здесь видел. К вам не часто можно наведываться в город Саров. Он специальный", - сказал Мишустин в ходе общения с членами совета студенческого научного общества филиала МГУ. Он рассказал, что сам в свое время занимался виртуальными приборами. Премьер поинтересовался, используется ли свой софт, и, получив положительный ответ, похвалил: "Молодцы какие". Детский технопарк "Кванториум Саров" был открыт в 2020 году. Он был создан на базе "Технопарка "Саров" по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Кванториумы - сеть образовательных площадок, где созданы все условия для ускоренного развития школьников по научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям.

https://ria.ru/20230601/planshet-1875624024.html

саров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, саров, михаил мишустин, владимир путин