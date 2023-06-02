Рейтинг@Mail.ru
Мишустин пообещал рассказать Путину о поездке в Саров - РИА Новости, 02.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:11 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/sarov-1875735738.html
Мишустин пообещал рассказать Путину о поездке в Саров
Мишустин пообещал рассказать Путину о поездке в Саров - РИА Новости, 02.06.2023
Мишустин пообещал рассказать Путину о поездке в Саров
Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал доложить о своей поездке в Саров президенту РФ Владимиру Путину. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T12:11
2023-06-02T12:11
общество
саров
михаил мишустин
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875734978_0:465:2758:2016_1920x0_80_0_0_d95fe4046e38dc3147bfaffe7758d110.jpg
САРОВ, 2 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал доложить о своей поездке в Саров президенту РФ Владимиру Путину. Глава правительства посетил филиал МГУ им. Ломоносова в Сарове, осмотрел детский технопарк "Кванториум Саров" и побывал в лаборатории адаптивной и нелинейной оптики. "Я обязательно также расскажу президенту о том, что я здесь видел. К вам не часто можно наведываться в город Саров. Он специальный", - сказал Мишустин в ходе общения с членами совета студенческого научного общества филиала МГУ. Он рассказал, что сам в свое время занимался виртуальными приборами. Премьер поинтересовался, используется ли свой софт, и, получив положительный ответ, похвалил: "Молодцы какие". Детский технопарк "Кванториум Саров" был открыт в 2020 году. Он был создан на базе "Технопарка "Саров" по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Кванториумы - сеть образовательных площадок, где созданы все условия для ускоренного развития школьников по научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям.
https://ria.ru/20230601/planshet-1875624024.html
саров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875734978_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_172263fb87e4bc754bf034827f45bdcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, саров, михаил мишустин, владимир путин
Общество, Саров, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Мишустин пообещал рассказать Путину о поездке в Саров

Мишустин при посещении филиала МГУ в Сарове пообещал рассказать Путину о поездке в город

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в поселке Сатис в Нижегородской области
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в поселке Сатис в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в поселке Сатис в Нижегородской области
Читать ria.ru в
САРОВ, 2 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал доложить о своей поездке в Саров президенту РФ Владимиру Путину.
Глава правительства посетил филиал МГУ им. Ломоносова в Сарове, осмотрел детский технопарк "Кванториум Саров" и побывал в лаборатории адаптивной и нелинейной оптики.
"Я обязательно также расскажу президенту о том, что я здесь видел. К вам не часто можно наведываться в город Саров. Он специальный", - сказал Мишустин в ходе общения с членами совета студенческого научного общества филиала МГУ.
Он рассказал, что сам в свое время занимался виртуальными приборами. Премьер поинтересовался, используется ли свой софт, и, получив положительный ответ, похвалил: "Молодцы какие".
Планшетом об пол, или Как Чернышенко протестировал российскую технику
У Мишустина на конференции ЦИПР отобрали планшет и швырнули его об пол
1 июня, 18:07
Детский технопарк "Кванториум Саров" был открыт в 2020 году. Он был создан на базе "Технопарка "Саров" по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Кванториумы - сеть образовательных площадок, где созданы все условия для ускоренного развития школьников по научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям.
 
ОбществоСаровМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала