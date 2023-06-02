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На Сардинии прошло шествие против НАТО и вооружения Украины - РИА Новости, 02.06.2023
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21:19 02.06.2023 (обновлено: 21:21 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/sardiniya-1875877912.html
На Сардинии прошло шествие против НАТО и вооружения Украины
На Сардинии прошло шествие против НАТО и вооружения Украины - РИА Новости, 02.06.2023
На Сардинии прошло шествие против НАТО и вооружения Украины
Около тысячи активистов прошли по улицам Кальяри на Сардинии, выступив против учений НАТО на острове и размещения военных баз на его территории, заявила РИА... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T21:19
2023-06-02T21:21
сардиния
в мире
кальяри
италия
ла скала
нато
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РИМ, 2 июн – РИА Новости. Около тысячи активистов прошли по улицам Кальяри на Сардинии, выступив против учений НАТО на острове и размещения военных баз на его территории, заявила РИА Новости одна из организаторов акции, представитель движения A Foras Элена Арджиолас. "В мае на Сардинии прошли крупные учения НАТО, мы выступаем и против этого, и против того, что мы видим здесь каждый день: 60% территории острова занято военными объектами Италии, нас используют как военную колонию. Мы воспринимаем итальянскую армию как вторгшуюся на нашу землю", - сказала собеседница агентства. По ее словам, к шествию присоединились около 40 ассоциаций, поддерживающих движение A Foras, которое с сардинского диалекта итальянского переводится как "Вон". Его полное название означает "НАТО, вон с Сардинии". Арджиолас (Elena Argiolas) рассказала, что маршрут шествия прошел не в центре Кальяри, а в его портовом районе. Эта часть города носит "символическое значение", добавила она , так как на пути следования манифестантов оказались сразу несколько военных объектов, в том числе казармы карабинеров, ВВС и сухопутных войск. "Мы полностью против отправки оружия на Украину. В том числе потому что это касается нас напрямую: вооружение испытывается здесь и затем отправляется за рубеж, служа тому, чтобы подпитывать войны. У нас в этом нет права выбора, мы не хотим быть частью этого процесса. Мы оказались вовлечены в конфликт, который был устроен у нас за спиной", - сказала Арджиолас. Акции против вовлечения Италии в конфликт на Украине прошли в пятницу во многих городах Апеннин. Их организовал комитет референдума "Италия отвергает войну", который с конца апреля собирает подписи за проведение общенационального волеизъявления по вопросу о поставках оружия Киеву. Согласно заявлениям организаторов в телеграм-канале, в Милане у палаток для сбора подписей образовалась длинная очередь, а на площади возле театра "Ла Скала" собрались "тысячи человек".
https://ria.ru/20230602/nato-1875634144.html
https://ria.ru/20230602/boynya-1875674500.html
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сардиния, в мире, кальяри, италия, ла скала, нато
Сардиния, В мире, Кальяри, Италия, Ла Скала, НАТО
На Сардинии прошло шествие против НАТО и вооружения Украины

На Сардинии тысяча человек выступила против военных баз НАТО и отправки оружия на Украину

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСардиния
Сардиния - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Сардиния. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 2 июн – РИА Новости. Около тысячи активистов прошли по улицам Кальяри на Сардинии, выступив против учений НАТО на острове и размещения военных баз на его территории, заявила РИА Новости одна из организаторов акции, представитель движения A Foras Элена Арджиолас.
«
"В мае на Сардинии прошли крупные учения НАТО, мы выступаем и против этого, и против того, что мы видим здесь каждый день: 60% территории острова занято военными объектами Италии, нас используют как военную колонию. Мы воспринимаем итальянскую армию как вторгшуюся на нашу землю", - сказала собеседница агентства.
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По ее словам, к шествию присоединились около 40 ассоциаций, поддерживающих движение A Foras, которое с сардинского диалекта итальянского переводится как "Вон". Его полное название означает "НАТО, вон с Сардинии". Арджиолас (Elena Argiolas) рассказала, что маршрут шествия прошел не в центре Кальяри, а в его портовом районе. Эта часть города носит "символическое значение", добавила она , так как на пути следования манифестантов оказались сразу несколько военных объектов, в том числе казармы карабинеров, ВВС и сухопутных войск.
«
"Мы полностью против отправки оружия на Украину. В том числе потому что это касается нас напрямую: вооружение испытывается здесь и затем отправляется за рубеж, служа тому, чтобы подпитывать войны. У нас в этом нет права выбора, мы не хотим быть частью этого процесса. Мы оказались вовлечены в конфликт, который был устроен у нас за спиной", - сказала Арджиолас.
Акции против вовлечения Италии в конфликт на Украине прошли в пятницу во многих городах Апеннин. Их организовал комитет референдума "Италия отвергает войну", который с конца апреля собирает подписи за проведение общенационального волеизъявления по вопросу о поставках оружия Киеву. Согласно заявлениям организаторов в телеграм-канале, в Милане у палаток для сбора подписей образовалась длинная очередь, а на площади возле театра "Ла Скала" собрались "тысячи человек".
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