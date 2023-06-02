https://ria.ru/20230602/sanktsii-1875832567.html

Зеленский пообещал бороться со странами, помогающими России обойти санкции

Зеленский пообещал бороться со странами, помогающими России обойти санкции - РИА Новости, 02.06.2023

Зеленский пообещал бороться со странами, помогающими России обойти санкции

Владимир Зеленский заявил, что начнет "публично бороться" со странами, которые помогают России обходить санкции. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T16:54

2023-06-02T16:54

2023-06-02T16:54

россия

киев

эстония

владимир зеленский

алар карис

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что начнет "публично бороться" со странами, которые помогают России обходить санкции. "Есть, к сожалению, государства во всем мире и на Европейском континенте, которые... помогают обходить (антироссийские) санкции... Думаю, я начну публично бороться с теми, кто дает возможность обходить эти санкции", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве. При этом Зеленский считает парадоксальным, что пока одни страны пытаются нарастить производство ракет ПВО для Киева, другие фактически помогают Москве. "Можно, конечно, думать, как нам производить ежемесячно сотни ракет и как это сложно сделать, а с другой стороны - давать возможности, чтобы они (Россия - ред.) обходили (санкции)... То есть какая-то ерунда происходит", - добавил Зеленский. Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.

https://ria.ru/20230602/armeniya-1875787857.html

россия

киев

эстония

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Варвара Скокшина

россия, киев, эстония, владимир зеленский, алар карис, владимир путин, в мире