https://ria.ru/20230602/s-400-1875879544.html
В ВС Белоруссии поступил очередной комплект ЗРК С-400 из России
В ВС Белоруссии поступил очередной комплект ЗРК С-400 из России - РИА Новости, 02.06.2023
В ВС Белоруссии поступил очередной комплект ЗРК С-400 из России
Россия отправила в Белоруссию очередной комплект зенитного ракетного комплекса С-400, сообщила пресс-служба Минобороны республики. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T21:38
2023-06-02T21:38
2023-06-02T22:46
с-400 «триумф»
белоруссия
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МИНСК, 2 июн — РИА Новости. Россия отправила в Белоруссию очередной комплект зенитного ракетного комплекса С-400, сообщила пресс-служба Минобороны республики.Как отметили в ведомстве, для улучшения обороноспособности Союзного государства Москва и Минск продолжают повышать боевые возможности Вооруженных сил страны. В частности, Россия завершила передачу очередного комплекта ЗРК С-400.Помимо этого, в Минобороны Белоруссии сообщили, что сейчас проводится плановая ротация воинских частей и подразделений российской составляющей региональной группировки войск. Там уточнили, что в республику комбинированным способом прибывают личный состав, вооружение и техника из российских общевойсковых и танковых соединений.С-400 "Триумф" — зенитная ракетная система большой и средней дальности нового поколения. Она предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.
https://ria.ru/20230531/soglashenie-1875292328.html
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с-400 «триумф», белоруссия, россия, в мире
С-400 «Триумф», Белоруссия, Россия, В мире
В ВС Белоруссии поступил очередной комплект ЗРК С-400 из России
Минобороны Белоруссии сообщило о прибытии личного состава, техники и ЗРК С-400 ВС России
МИНСК, 2 июн — РИА Новости. Россия отправила в Белоруссию очередной комплект зенитного ракетного комплекса С-400, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
Как отметили в ведомстве, для улучшения обороноспособности Союзного государства Москва и Минск продолжают повышать боевые возможности Вооруженных сил страны. В частности, Россия завершила передачу очередного комплекта ЗРК С-400.
Помимо этого, в Минобороны Белоруссии сообщили, что сейчас проводится плановая ротация воинских частей и подразделений российской составляющей региональной группировки войск. Там уточнили, что в республику комбинированным способом прибывают личный состав, вооружение и техника из российских общевойсковых и танковых соединений.
С-400 "Триумф" — зенитная ракетная система большой и средней дальности нового поколения. Она предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.
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