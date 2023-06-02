https://ria.ru/20230602/rossiya-1875770707.html

Путин: власти не позволят недоброжелателям раскачать ситуацию в России

Путин: власти не позволят недоброжелателям раскачать ситуацию в России - РИА Новости, 02.06.2023

Путин: власти не позволят недоброжелателям раскачать ситуацию в России

Власти России должны делать все, чтобы не допустить дестабилизации ситуации в стране, заявил Владимир Путин, открывая совещание с постоянными членами Совета... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T13:36

2023-06-02T13:36

2023-06-02T16:01

россия

в мире

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875782740_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e2bfe506312ad21034f84aae4b1af7ed.jpg

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Власти России должны делать все, чтобы не допустить дестабилизации ситуации в стране, заявил Владимир Путин, открывая совещание с постоянными членами Совета безопасности."Сегодня этими <...> вопросами мы и займемся применительно к обеспечению безопасности России, в данном случае безопасности внутриполитической, с учетом тех усилий, которые предпринимают до сих пор и активизируют их наши недоброжелатели для того, чтобы раскачать ситуацию внутри Российской Федерации. А мы с вами должны сделать все для того, чтобы ни при каких обстоятельствах не позволить им этого сделать", — сказал президент.Он пояснил, что речь пойдет в том числе и о межнациональных отношениях, которые чрезвычайно важны для страны, где проживают 190 этносов.С докладами на совещании президент поручил выступить директору ФСБ Александру Бортникову и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

https://ria.ru/20230530/politika-1875115071.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: власти не позволят раскачать ситуацию внутри страны Путин: власти не позволят раскачать ситуацию внутри страны 2023-06-02T13:36 true PT0M46S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, в мире, владимир путин