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Путин: власти не позволят недоброжелателям раскачать ситуацию в России - РИА Новости, 02.06.2023
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13:36 02.06.2023 (обновлено: 16:01 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/rossiya-1875770707.html
Путин: власти не позволят недоброжелателям раскачать ситуацию в России
Путин: власти не позволят недоброжелателям раскачать ситуацию в России - РИА Новости, 02.06.2023
Путин: власти не позволят недоброжелателям раскачать ситуацию в России
Власти России должны делать все, чтобы не допустить дестабилизации ситуации в стране, заявил Владимир Путин, открывая совещание с постоянными членами Совета... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T13:36
2023-06-02T16:01
россия
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Власти России должны делать все, чтобы не допустить дестабилизации ситуации в стране, заявил Владимир Путин, открывая совещание с постоянными членами Совета безопасности."Сегодня этими &lt;...&gt; вопросами мы и займемся применительно к обеспечению безопасности России, в данном случае безопасности внутриполитической, с учетом тех усилий, которые предпринимают до сих пор и активизируют их наши недоброжелатели для того, чтобы раскачать ситуацию внутри Российской Федерации. А мы с вами должны сделать все для того, чтобы ни при каких обстоятельствах не позволить им этого сделать", — сказал президент.Он пояснил, что речь пойдет в том числе и о межнациональных отношениях, которые чрезвычайно важны для страны, где проживают 190 этносов.С докладами на совещании президент поручил выступить директору ФСБ Александру Бортникову и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
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Путин: власти не позволят раскачать ситуацию внутри страны
Путин: власти не позволят раскачать ситуацию внутри страны
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россия, в мире, владимир путин
Россия, В мире, Владимир Путин
Путин: власти не позволят недоброжелателям раскачать ситуацию в России

Путин заявил, что недоброжелатели пытаются раскачать ситуацию внутри России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Власти России должны делать все, чтобы не допустить дестабилизации ситуации в стране, заявил Владимир Путин, открывая совещание с постоянными членами Совета безопасности.
"Сегодня этими <...> вопросами мы и займемся применительно к обеспечению безопасности России, в данном случае безопасности внутриполитической, с учетом тех усилий, которые предпринимают до сих пор и активизируют их наши недоброжелатели для того, чтобы раскачать ситуацию внутри Российской Федерации. А мы с вами должны сделать все для того, чтобы ни при каких обстоятельствах не позволить им этого сделать", — сказал президент.
Он пояснил, что речь пойдет в том числе и о межнациональных отношениях, которые чрезвычайно важны для страны, где проживают 190 этносов.
С докладами на совещании президент поручил выступить директору ФСБ Александру Бортникову и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
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