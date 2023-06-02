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ВСУ убивают гражданских при попытке эвакуации, сообщили в батальоне "Крым"

ВСУ убивают гражданских при попытке эвакуации, сообщили в батальоне "Крым" - РИА Новости, 02.06.2023

ВСУ убивают гражданских при попытке эвакуации, сообщили в батальоне "Крым"

Украинские боевики расстреливают мирных жителей Запорожской области при попытке покинуть зону ведения боевых действий, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T05:23

2023-06-02T05:23

2023-06-02T05:38

специальная военная операция на украине

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл), 2 июн — РИА Новости. Украинские боевики расстреливают мирных жителей Запорожской области при попытке покинуть зону ведения боевых действий, рассказал РИА Новости командир подразделения батальона "Крым". "Было такое, что они взорвали мирных жителей, там были бабушка с дедушкой, которые попросились выехать (подальше от) боевых действий, и они их просто взорвали... Или РПГ, или миномет, ехали просто на гражданской машине. Понимаете, в чем разница или у нас или у них: они не дают эвакуировать местных", — рассказал командир подразделения. Кроме того, он сообщил, что бойцы батальона "Крым" стали свидетелями расстрела жителя одного из поселков у линии боевого соприкосновения, который хотел уйти на территорию, контролируемую властями Украины. "Был такой случай: на их сторону пошел мирный житель, и мы его нашли, труп его эвакуировали... Начал подходить (к позициям ВСУ) — не все же согласны с Россией — пошел на ту сторону, и его расстреляли. Он лежал, и ребята с разведки его вытягивали. И они видят, начинают стрелять. <...> Ничего святого у них нет" — подчеркнул собеседник агентства.Он подчеркнул, что из-за этих проблем эвакуация проходит очень тяжело.

https://ria.ru/20230602/spetsoperatsiya-1875681581.html

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запорожская область, украина, россия, вооруженные силы украины, происшествия