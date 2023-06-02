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Украинский пленный признался в расстреле гражданских в Мариуполе - РИА Новости, 02.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:34 02.06.2023 (обновлено: 03:41 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/rasstrel-1875679683.html
Украинский пленный признался в расстреле гражданских в Мариуполе
Украинский пленный признался в расстреле гражданских в Мариуполе - РИА Новости, 02.06.2023
Украинский пленный признался в расстреле гражданских в Мариуполе
Пленный украинский пограничник расстрелял двух мирных граждан в Мариуполе весной 2022 года, об этом он признался на даче показаний, видео его признаний есть в... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T03:34
2023-06-02T03:41
специальная военная операция на украине
мариуполь
россия
происшествия
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МАРИУПОЛЬ, 2 июн — РИА Новости. Пленный украинский пограничник расстрелял двух мирных граждан в Мариуполе весной 2022 года, об этом он признался на даче показаний, видео его признаний есть в распоряжении РИА Новости.Со слов военнопленного, 26 марта 2022 года в Мариуполе, с 10 до 14 часов дня, десять военнослужащих полка "Азов"* во главе со штаб-сержантом (эквивалент званию прапорщик. — Прим. ред.) Государственной погранслужбы Украины из части номер 9937 заняли позиции в центральной части города. В их задачи входили контроль сектора и проверка документов."Подъехал мотороллер с мужчиной и женщиной к этому перекрестку, остановились возле светофора. Начали останавливаться по требованию моему, я им показал рукой. Потом дальше по улице началась стрельба, не угрожающая им, но они испугались, и начали движение без команды. Я крикнул "Стоять!", на это требование они не отреагировали, продолжали движение дальше, после чего я открыл огонь на поражение", — сказал пленный пограничник.Он пояснил, что целился в спины и в область грудной клетки."Они упали, больше я к ним не подходил, у нас началось боестолкновение, мы начали движение", — добавил военнопленный. Также пограничник признал, что оружия у гражданских не было."Я посчитал, что они поддерживают специальную военную операцию Российской Федерации", — сказал он, объясняя, почему решил стрелять.Многие пленные украинские военные, а также боевики националистического полка "Азов"* признаются в последнее время в преступлениях против мирных жителей Мариуполя в период, когда город находился под контролем киевского режима или во время боев за город. Российский суд уже приговорил некоторых из них к длительным срокам заключения за такие преступления.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230602/sledstvie-1875672544.html
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мариуполь, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Россия, Происшествия
Украинский пленный признался в расстреле гражданских в Мариуполе

Украинский пленный пограничник признался в расстреле гражданских в Мариуполе

© Фото : Пресс-служба Росгвардии Взятый в плен боевик
Взятый в плен боевик - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© Фото : Пресс-служба Росгвардии
Взятый в плен боевик. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 2 июн — РИА Новости. Пленный украинский пограничник расстрелял двух мирных граждан в Мариуполе весной 2022 года, об этом он признался на даче показаний, видео его признаний есть в распоряжении РИА Новости.
Со слов военнопленного, 26 марта 2022 года в Мариуполе, с 10 до 14 часов дня, десять военнослужащих полка "Азов"* во главе со штаб-сержантом (эквивалент званию прапорщик. — Прим. ред.) Государственной погранслужбы Украины из части номер 9937 заняли позиции в центральной части города. В их задачи входили контроль сектора и проверка документов.
"Подъехал мотороллер с мужчиной и женщиной к этому перекрестку, остановились возле светофора. Начали останавливаться по требованию моему, я им показал рукой. Потом дальше по улице началась стрельба, не угрожающая им, но они испугались, и начали движение без команды. Я крикнул "Стоять!", на это требование они не отреагировали, продолжали движение дальше, после чего я открыл огонь на поражение", — сказал пленный пограничник.
Он пояснил, что целился в спины и в область грудной клетки.
«
"Они упали, больше я к ним не подходил, у нас началось боестолкновение, мы начали движение", — добавил военнопленный.
Также пограничник признал, что оружия у гражданских не было.
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"Я посчитал, что они поддерживают специальную военную операцию Российской Федерации", — сказал он, объясняя, почему решил стрелять.
Многие пленные украинские военные, а также боевики националистического полка "Азов"* признаются в последнее время в преступлениях против мирных жителей Мариуполя в период, когда город находился под контролем киевского режима или во время боев за город. Российский суд уже приговорил некоторых из них к длительным срокам заключения за такие преступления.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Специальная военная операция на УкраинеМариупольРоссияПроисшествия
 
 
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