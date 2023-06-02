https://ria.ru/20230602/rasstrel-1875679683.html

Украинский пленный признался в расстреле гражданских в Мариуполе

Украинский пленный признался в расстреле гражданских в Мариуполе - РИА Новости, 02.06.2023

Украинский пленный признался в расстреле гражданских в Мариуполе

Пленный украинский пограничник расстрелял двух мирных граждан в Мариуполе весной 2022 года, об этом он признался на даче показаний, видео его признаний есть в... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T03:34

2023-06-02T03:34

2023-06-02T03:41

специальная военная операция на украине

мариуполь

россия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793534018_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b785cbf0c499f53cba5e295df4f56a01.jpg

МАРИУПОЛЬ, 2 июн — РИА Новости. Пленный украинский пограничник расстрелял двух мирных граждан в Мариуполе весной 2022 года, об этом он признался на даче показаний, видео его признаний есть в распоряжении РИА Новости.Со слов военнопленного, 26 марта 2022 года в Мариуполе, с 10 до 14 часов дня, десять военнослужащих полка "Азов"* во главе со штаб-сержантом (эквивалент званию прапорщик. — Прим. ред.) Государственной погранслужбы Украины из части номер 9937 заняли позиции в центральной части города. В их задачи входили контроль сектора и проверка документов."Подъехал мотороллер с мужчиной и женщиной к этому перекрестку, остановились возле светофора. Начали останавливаться по требованию моему, я им показал рукой. Потом дальше по улице началась стрельба, не угрожающая им, но они испугались, и начали движение без команды. Я крикнул "Стоять!", на это требование они не отреагировали, продолжали движение дальше, после чего я открыл огонь на поражение", — сказал пленный пограничник.Он пояснил, что целился в спины и в область грудной клетки."Они упали, больше я к ним не подходил, у нас началось боестолкновение, мы начали движение", — добавил военнопленный. Также пограничник признал, что оружия у гражданских не было."Я посчитал, что они поддерживают специальную военную операцию Российской Федерации", — сказал он, объясняя, почему решил стрелять.Многие пленные украинские военные, а также боевики националистического полка "Азов"* признаются в последнее время в преступлениях против мирных жителей Мариуполя в период, когда город находился под контролем киевского режима или во время боев за город. Российский суд уже приговорил некоторых из них к длительным срокам заключения за такие преступления.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230602/sledstvie-1875672544.html

https://ria.ru/20230531/prigovor-1875312131.html

мариуполь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мариуполь, россия, происшествия