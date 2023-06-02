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Стало известно первоначальное название мирового хита Queen - РИА Новости, 02.06.2023
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Шоубиз
 
13:29 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/queen-1875754392.html
Стало известно первоначальное название мирового хита Queen
Стало известно первоначальное название мирового хита Queen - РИА Новости, 02.06.2023
Стало известно первоначальное название мирового хита Queen
Мировой хит группы Queen Bohemian Rhapsody изначально назывался Mongolian Rhapsody, сообщает Sky News. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T13:29
2023-06-02T13:29
шоубиз
queen
фредди меркьюри (фаpух булсара)
sotheby's
знаменитости
музыка
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Мировой хит группы Queen Bohemian Rhapsody изначально назывался Mongolian Rhapsody, сообщает Sky News. По данным СМИ, автор композиции и вокалист коллектива Фредди Меркьюри в черновике зачеркнул название "монгольская" и написал рядом "богемская". Музыкант работал над песней в 1974-м. Группа записала ее на студии спустя год. Рукопись Меркьюри, а также более полутора тысяч его личных вещей выставили на аукцион Sotheby's. Стоимость черновиков артиста обойдется покупателю в 1,5 миллиона долларов. Торги запланированы на шестое сентября. Хит Bohemian Rhapsody вошел в четвертый студийный альбом группы Queen, выпущенный в 1975 году. Композиция состоит из шести частей, которые стилистически отличаются друг от друга. В 2004 году песня была включена в Зал славы "Грэмми". Она также стала названием фильма о группе Queen, который вышел в 2018-м.
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queen, фредди меркьюри (фаpух булсара) , sotheby's , знаменитости, музыка
Шоубиз, Queen, Фредди Меркьюри (Фаpух Булсара) , Sotheby's , Знаменитости, Музыка
Стало известно первоначальное название мирового хита Queen

Стало известно первоначальное название мирового хита Queen Bohemian Rhapsody

© AP Photo / Marco ArndtФредди Меркьюри, солист рок-группы "Queen" во время концерта в Германии
Фредди Меркьюри, солист рок-группы Queen во время концерта в Германии - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© AP Photo / Marco Arndt
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Мировой хит группы Queen Bohemian Rhapsody изначально назывался Mongolian Rhapsody, сообщает Sky News.
По данным СМИ, автор композиции и вокалист коллектива Фредди Меркьюри в черновике зачеркнул название "монгольская" и написал рядом "богемская". Музыкант работал над песней в 1974-м. Группа записала ее на студии спустя год.
Рукопись Меркьюри, а также более полутора тысяч его личных вещей выставили на аукцион Sotheby's. Стоимость черновиков артиста обойдется покупателю в 1,5 миллиона долларов. Торги запланированы на шестое сентября.
Хит Bohemian Rhapsody вошел в четвертый студийный альбом группы Queen, выпущенный в 1975 году. Композиция состоит из шести частей, которые стилистически отличаются друг от друга.
В 2004 году песня была включена в Зал славы "Грэмми". Она также стала названием фильма о группе Queen, который вышел в 2018-м.
Фредди Меркьюри - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
Queen выпустила новую песню с вокалом Фредди Меркьюри
13 октября 2022, 17:23
 
ШоубизQueenФредди Меркьюри (Фаpух Булсара)Sotheby'sЗнаменитостиМузыка
 
 
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