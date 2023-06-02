https://ria.ru/20230602/queen-1875754392.html

Стало известно первоначальное название мирового хита Queen

Стало известно первоначальное название мирового хита Queen - РИА Новости, 02.06.2023

Стало известно первоначальное название мирового хита Queen

Мировой хит группы Queen Bohemian Rhapsody изначально назывался Mongolian Rhapsody, сообщает Sky News. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T13:29

2023-06-02T13:29

2023-06-02T13:29

шоубиз

queen

фредди меркьюри (фаpух булсара)

sotheby's

знаменитости

музыка

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Мировой хит группы Queen Bohemian Rhapsody изначально назывался Mongolian Rhapsody, сообщает Sky News. По данным СМИ, автор композиции и вокалист коллектива Фредди Меркьюри в черновике зачеркнул название "монгольская" и написал рядом "богемская". Музыкант работал над песней в 1974-м. Группа записала ее на студии спустя год. Рукопись Меркьюри, а также более полутора тысяч его личных вещей выставили на аукцион Sotheby's. Стоимость черновиков артиста обойдется покупателю в 1,5 миллиона долларов. Торги запланированы на шестое сентября. Хит Bohemian Rhapsody вошел в четвертый студийный альбом группы Queen, выпущенный в 1975 году. Композиция состоит из шести частей, которые стилистически отличаются друг от друга. В 2004 году песня была включена в Зал славы "Грэмми". Она также стала названием фильма о группе Queen, который вышел в 2018-м.

https://ria.ru/20221013/queen-1823783118.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

queen, фредди меркьюри (фаpух булсара) , sotheby's , знаменитости, музыка