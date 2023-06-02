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Российские бойцы вдвоем захватили опорный пункт близ Марьинки

Российские бойцы вдвоем захватили опорный пункт близ Марьинки - РИА Новости, 02.06.2023

Российские бойцы вдвоем захватили опорный пункт близ Марьинки

Двое солдат группировки войск "Юг" захватили опорный пункт ВСУ на Марьинском направлении, рассказал журналистам боец с позывным Лис. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T16:04

2023-06-02T16:04

2023-06-02T16:38

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

ситуация в днр и лнр

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донецк

петровский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 2 июн — РИА Новости. Двое солдат группировки войск "Юг" захватили опорный пункт ВСУ на Марьинском направлении, рассказал журналистам боец с позывным Лис. Он уточнил, что его взводу приказали взять под контроль укрепления противника, из которых постоянно вели огонь по позициям российских подразделений. "Мы в составе двух бойцов выдвинулись. Было не совсем просто, бой длился порядка четырех часов, и мы одновременно вели переговоры, чтобы они сдались. Мы не совсем понимали, сколько их там", — рассказал боец.После трех часов ожесточенного боя Лис отослал своего сослуживца Тэда пополнить боекомплект, а сам продолжил удерживать позиции. По его словам, в какой-то момент ВСУ нанесли минометный удар по опорному пункту, за который он вел бой. Оказалось, что отбивавшие штурм боевики вызвали огонь на себя. Как пояснил Лис, затем один из украинских военных решил сдаться. В итоге российские бойцы заняли позицию и взяли в плен четырех солдат ВСУ."После доложили командованию, что опорный пункт наш и украинские военные сдались — они поняли, что другого варианта нет. После за нами отправили боевую машину для транспортировки военнопленных ВСУ", — добавил боец. В свою очередь, в пресс-службе группировки "Юг" уточнили, что сейчас готовятся документы для представления обоих солдат к награде.Накануне командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил, что российские военные освободили примерно 70 процентов Марьинки. Он уточнил, что это удалось сделать до прихода чеченских подразделений. Сейчас перед спецназом "Ахмат" стоит задача провести штурмовые действия.Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда артиллерия противника регулярно обстреливает Донецк.

https://ria.ru/20230601/pushilin-1875442212.html

https://ria.ru/20230530/geroizm-1875058499.html

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петровский район

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