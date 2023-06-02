https://ria.ru/20230602/ptitsy-1876485906.html

Выпуск птиц на природные территории Москвы пока не проходит из-за карантина

Выпуск птиц на природные территории Москвы пока не проходит из-за карантина - РИА Новости, 06.06.2023

Выпуск птиц на природные территории Москвы пока не проходит из-за карантина

Выпуск птиц на природные территории Москвы пока не осуществляется из-за введенного карантина, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-02T14:49

2023-06-02T14:49

2023-06-06T14:51

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

антон кульбачевский

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Выпуск птиц на природные территории Москвы пока не осуществляется из-за введенного карантина, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин в нескольких районах столицы из-за птичьего гриппа 18 мая. В список зон-районов столицы, в которых есть вероятность распространения заболевания, вошли Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово. "По поводу птиц, сейчас понятно, что есть проблема с птичьими заболеваниями и карантин идет… Мы, естественно, выпуск пока не осуществляем", - сказал Кульбачевский на пресс-конференции, посвященной Дню эколога в Москве. При этом он отметил, что выпуск животных планируется. Например, уже начали выпускать зайцев. "Зайцев мы любим, поддерживаем. В прошлом году выпустили около 100, в этом году планируем 250 выпусков зайцев, вот уже трех выпустили буквально в середине мая", - рассказал Кульбачевский. Также он подчеркнул, что популяцию некоторых видов животных в Москве удалось не только сохранить, но и увеличить.

https://ria.ru/20230528/privivki-1874657849.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, антон кульбачевский