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Выпуск птиц на природные территории Москвы пока не проходит из-за карантина
Выпуск птиц на природные территории Москвы пока не проходит из-за карантина - РИА Новости, 06.06.2023
Выпуск птиц на природные территории Москвы пока не проходит из-за карантина
Выпуск птиц на природные территории Москвы пока не осуществляется из-за введенного карантина, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-02T14:49
2023-06-02T14:49
2023-06-06T14:51
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
антон кульбачевский
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Выпуск птиц на природные территории Москвы пока не осуществляется из-за введенного карантина, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин в нескольких районах столицы из-за птичьего гриппа 18 мая. В список зон-районов столицы, в которых есть вероятность распространения заболевания, вошли Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово. "По поводу птиц, сейчас понятно, что есть проблема с птичьими заболеваниями и карантин идет… Мы, естественно, выпуск пока не осуществляем", - сказал Кульбачевский на пресс-конференции, посвященной Дню эколога в Москве. При этом он отметил, что выпуск животных планируется. Например, уже начали выпускать зайцев. "Зайцев мы любим, поддерживаем. В прошлом году выпустили около 100, в этом году планируем 250 выпусков зайцев, вот уже трех выпустили буквально в середине мая", - рассказал Кульбачевский. Также он подчеркнул, что популяцию некоторых видов животных в Москве удалось не только сохранить, но и увеличить.
https://ria.ru/20230528/privivki-1874657849.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, антон кульбачевский
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Антон Кульбачевский
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Выпуск птиц на природные территории Москвы пока не осуществляется из-за введенного карантина, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.
Мэр Москвы Сергей Собянин
объявил карантин в нескольких районах столицы из-за птичьего гриппа 18 мая. В список зон-районов столицы, в которых есть вероятность распространения заболевания, вошли Братеево, Капотня
, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово
, Царицыно, Бирюлево Восточное
, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово.
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"По поводу птиц, сейчас понятно, что есть проблема с птичьими заболеваниями и карантин идет… Мы, естественно, выпуск пока не осуществляем", - сказал Кульбачевский на пресс-конференции, посвященной Дню эколога в Москве.
При этом он отметил, что выпуск животных планируется. Например, уже начали выпускать зайцев.
"Зайцев мы любим, поддерживаем. В прошлом году выпустили около 100, в этом году планируем 250 выпусков зайцев, вот уже трех выпустили буквально в середине мая", - рассказал Кульбачевский.
Также он подчеркнул, что популяцию некоторых видов животных в Москве удалось не только сохранить, но и увеличить.