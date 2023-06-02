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Выпуск птиц на природные территории Москвы пока не проходит из-за карантина - РИА Новости, 06.06.2023
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14:49 02.06.2023 (обновлено: 14:51 06.06.2023)
https://ria.ru/20230602/ptitsy-1876485906.html
Выпуск птиц на природные территории Москвы пока не проходит из-за карантина
Выпуск птиц на природные территории Москвы пока не проходит из-за карантина - РИА Новости, 06.06.2023
Выпуск птиц на природные территории Москвы пока не проходит из-за карантина
Выпуск птиц на природные территории Москвы пока не осуществляется из-за введенного карантина, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-02T14:49
2023-06-06T14:51
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
антон кульбачевский
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Выпуск птиц на природные территории Москвы пока не осуществляется из-за введенного карантина, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин в нескольких районах столицы из-за птичьего гриппа 18 мая. В список зон-районов столицы, в которых есть вероятность распространения заболевания, вошли Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово. "По поводу птиц, сейчас понятно, что есть проблема с птичьими заболеваниями и карантин идет… Мы, естественно, выпуск пока не осуществляем", - сказал Кульбачевский на пресс-конференции, посвященной Дню эколога в Москве. При этом он отметил, что выпуск животных планируется. Например, уже начали выпускать зайцев. "Зайцев мы любим, поддерживаем. В прошлом году выпустили около 100, в этом году планируем 250 выпусков зайцев, вот уже трех выпустили буквально в середине мая", - рассказал Кульбачевский. Также он подчеркнул, что популяцию некоторых видов животных в Москве удалось не только сохранить, но и увеличить.
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москва, антон кульбачевский
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Антон Кульбачевский

Выпуск птиц на природные территории Москвы пока не проходит из-за карантина

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРуководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский
Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Выпуск птиц на природные территории Москвы пока не осуществляется из-за введенного карантина, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин в нескольких районах столицы из-за птичьего гриппа 18 мая. В список зон-районов столицы, в которых есть вероятность распространения заболевания, вошли Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово.
Собака - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
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"По поводу птиц, сейчас понятно, что есть проблема с птичьими заболеваниями и карантин идет… Мы, естественно, выпуск пока не осуществляем", - сказал Кульбачевский на пресс-конференции, посвященной Дню эколога в Москве.
При этом он отметил, что выпуск животных планируется. Например, уже начали выпускать зайцев.
"Зайцев мы любим, поддерживаем. В прошлом году выпустили около 100, в этом году планируем 250 выпусков зайцев, вот уже трех выпустили буквально в середине мая", - рассказал Кульбачевский.
Также он подчеркнул, что популяцию некоторых видов животных в Москве удалось не только сохранить, но и увеличить.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваАнтон Кульбачевский
 
 
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