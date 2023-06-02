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Красноярского экс-депутата приговорили к 16 годам колонии - РИА Новости, 02.06.2023
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09:03 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/prigovor-1875693030.html
Красноярского экс-депутата приговорили к 16 годам колонии
Красноярского экс-депутата приговорили к 16 годам колонии - РИА Новости, 02.06.2023
Красноярского экс-депутата приговорили к 16 годам колонии
Красноярский краевой суд признал бывшего депутата Минусинского районного совета Ису Хашиева виновным в организации убийства главного редактора газеты "Тон-М"... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T09:03
2023-06-02T09:03
происшествия
минусинск
минусинский район
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский краевой суд
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КРАСНОЯРСК, 2 июн - РИА Новости. Красноярский краевой суд признал бывшего депутата Минусинского районного совета Ису Хашиева виновным в организации убийства главного редактора газеты "Тон-М" Дмитрия Попкова в 2017 году и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима, сообщает прокуратура региона. Ранее сообщалось, что коллегия присяжных заседателей признала Хашиева виновным в организации убийства. "Организатору убийства - 16 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год шесть месяцев. Исполнитель приговорен к 14 годам лишения свободы с ограничением свободы на один год шесть месяцев. Осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Попков был убит в мае 2017 года в Минусинске. В 2020 году суд арестовал предполагаемого заказчика - местного депутата Ису Хашиева и еще двоих причастных к убийству - Николая Горюнова и Виктора Шестакова. По версии СК, Хашиев предложил Горюнову за деньги организовать убийство Попкова, с которым у него ранее был конфликт на выборах главы района в 2016 году. Как полагает СК, Горюнов привлек к исполнению преступления на тот момент несовершеннолетнего Шестакова, который застрелил журналиста в мае 2017 года. Помимо этого, Горюнов обвинялся в хищении карабина, из которого в апреле 2020 года он и Шестаков убили жителя Минусинского района. Приговором Минусинского городского суда от 21 июня 2022 года Горюнов признан виновным и осужден на 17 лет колонии строгого режима.
https://ria.ru/20230202/furgal-1849375535.html
https://ria.ru/20221027/prigovor-1827216415.html
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происшествия, минусинск, минусинский район, следственный комитет россии (ск рф), красноярский краевой суд
Происшествия, Минусинск, Минусинский район, Следственный комитет России (СК РФ), Красноярский краевой суд
Красноярского экс-депутата приговорили к 16 годам колонии

Красноярскому экс-депутату Хашиеву дали 16 лет колонии за организацию убийства журналиста

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 2 июн - РИА Новости. Красноярский краевой суд признал бывшего депутата Минусинского районного совета Ису Хашиева виновным в организации убийства главного редактора газеты "Тон-М" Дмитрия Попкова в 2017 году и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима, сообщает прокуратура региона.
Ранее сообщалось, что коллегия присяжных заседателей признала Хашиева виновным в организации убийства.
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"Организатору убийства - 16 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год шесть месяцев. Исполнитель приговорен к 14 годам лишения свободы с ограничением свободы на один год шесть месяцев. Осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Попков был убит в мае 2017 года в Минусинске. В 2020 году суд арестовал предполагаемого заказчика - местного депутата Ису Хашиева и еще двоих причастных к убийству - Николая Горюнова и Виктора Шестакова. По версии СК, Хашиев предложил Горюнову за деньги организовать убийство Попкова, с которым у него ранее был конфликт на выборах главы района в 2016 году.
Как полагает СК, Горюнов привлек к исполнению преступления на тот момент несовершеннолетнего Шестакова, который застрелил журналиста в мае 2017 года. Помимо этого, Горюнов обвинялся в хищении карабина, из которого в апреле 2020 года он и Шестаков убили жителя Минусинского района.
Приговором Минусинского городского суда от 21 июня 2022 года Горюнов признан виновным и осужден на 17 лет колонии строгого режима.
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ПроисшествияМинусинскМинусинский районСледственный комитет России (СК РФ)Красноярский краевой суд
 
 
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