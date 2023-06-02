https://ria.ru/20230602/poteri-1875684871.html

Российский боец рассказал о потерях ВСУ на участке Запорожского направления

Российский боец рассказал о потерях ВСУ на участке Запорожского направления - РИА Новости, 02.06.2023

Российский боец рассказал о потерях ВСУ на участке Запорожского направления

Потери украинских военных только на одном из участков линии боевого соприкосновения на запорожском направлении могут составлять до десяти человек убитыми за... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T06:22

2023-06-02T06:22

2023-06-02T06:22

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Потери украинских военных только на одном из участков линии боевого соприкосновения на запорожском направлении могут составлять до десяти человек убитыми за неделю, рассказал командир российского батальона "Крым" . "За неделю (потери ВСУ - ред.) до десяти "двухсотых" и нормально "трехсотых": эвакуация идет ночами. У нас компания собралась здесь хорошая, провели слаживание между подразделениями, которые совместно с нами тут находятся, и все работают оперативно, слаженно и вовремя реагируют: ответный огонь и накрываем их позиции. Спасибо ребятам, которые здесь находятся", - сказал он.

https://ria.ru/20230602/spetsoperatsiya-1875683311.html

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2023

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вооруженные силы украины, безопасность