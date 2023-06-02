https://ria.ru/20230602/pochta-1875761241.html

"Почта России" протестирует дронопорты-почтоматы

"Почта России" протестирует дронопорты-почтоматы - РИА Новости, 02.06.2023

"Почта России" протестирует дронопорты-почтоматы

"Почта России" и "Русдронопорт" договорились протестировать доставку посылок при помощи беспилотников до дронопортов, сообщила пресс-служба почтовой компании. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T13:18

2023-06-02T13:18

2023-06-02T13:18

экономика

россия

почта россии

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. "Почта России" и "Русдронопорт" договорились протестировать доставку посылок при помощи беспилотников до дронопортов, сообщила пресс-служба почтовой компании. В начале мая генеральный директор компании "Русдронопорт" Николай Ряшин рассказал РИА Новости о создании российскими разработчиками дронопорта-почтомата, в который беспилотник может доставлять посылки и документы без участия человека. "Почта России" и "Русдронопорт" договорились провести тест по доставке посылок с помощью беспилотников до дронопортов. Партнеры проработают комплекс мер для поэтапного развития наземной инфраструктуры дронопортов для развития доставки почтовых отправлений", - говорится в сообщении. Соглашение об этом компании заключили на полях конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Уточняется, что дронопорт имеет функции почтомата, в который беспилотные воздушные суда загружают посылки. Для этого в верхней части расположена посадочная поверхность с автоматическим люком для приема отправлений. После доставки посылки с помощью дрона клиент может забрать ее как из обычного почтомата. Добавляется, что "Почта России" протестирует 2 типа дронопортов. Первый - легкий вариант с тремя ячейками для посылок. Во втором будет место для одновременного хранения 8 отправлений. Максимальный вес посылки - 10 килограммов. При этом конструкция дронопорта будет взломостойкой и закрытой. "Почта России" считает дронопорты важным элементом роботизации логистики и ее трансформации в единый технологический процесс. Сейчас похожие аппараты тестируют в других странах несколько логистических компаний и маркетплейсов. В России это будет первый опыт, однако мы уверены, что дронопорты помогут снизить время ожидания для клиентов и ускорить доставку на последней миле", - отметил заместитель генерального директора "Почты России" по логистике Сергей Сергушев.

https://ria.ru/20230529/vino-1874848785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, почта россии