https://ria.ru/20230602/pochta-1875761241.html
"Почта России" протестирует дронопорты-почтоматы
"Почта России" протестирует дронопорты-почтоматы - РИА Новости, 02.06.2023
"Почта России" протестирует дронопорты-почтоматы
"Почта России" и "Русдронопорт" договорились протестировать доставку посылок при помощи беспилотников до дронопортов, сообщила пресс-служба почтовой компании. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T13:18
2023-06-02T13:18
2023-06-02T13:18
экономика
россия
почта россии
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. "Почта России" и "Русдронопорт" договорились протестировать доставку посылок при помощи беспилотников до дронопортов, сообщила пресс-служба почтовой компании. В начале мая генеральный директор компании "Русдронопорт" Николай Ряшин рассказал РИА Новости о создании российскими разработчиками дронопорта-почтомата, в который беспилотник может доставлять посылки и документы без участия человека. "Почта России" и "Русдронопорт" договорились провести тест по доставке посылок с помощью беспилотников до дронопортов. Партнеры проработают комплекс мер для поэтапного развития наземной инфраструктуры дронопортов для развития доставки почтовых отправлений", - говорится в сообщении. Соглашение об этом компании заключили на полях конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Уточняется, что дронопорт имеет функции почтомата, в который беспилотные воздушные суда загружают посылки. Для этого в верхней части расположена посадочная поверхность с автоматическим люком для приема отправлений. После доставки посылки с помощью дрона клиент может забрать ее как из обычного почтомата. Добавляется, что "Почта России" протестирует 2 типа дронопортов. Первый - легкий вариант с тремя ячейками для посылок. Во втором будет место для одновременного хранения 8 отправлений. Максимальный вес посылки - 10 килограммов. При этом конструкция дронопорта будет взломостойкой и закрытой. "Почта России" считает дронопорты важным элементом роботизации логистики и ее трансформации в единый технологический процесс. Сейчас похожие аппараты тестируют в других странах несколько логистических компаний и маркетплейсов. В России это будет первый опыт, однако мы уверены, что дронопорты помогут снизить время ожидания для клиентов и ускорить доставку на последней миле", - отметил заместитель генерального директора "Почты России" по логистике Сергей Сергушев.
https://ria.ru/20230529/vino-1874848785.html
https://ria.ru/20230111/pochta-1844040537.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, почта россии
Экономика, Россия, Почта России
"Почта России" протестирует дронопорты-почтоматы
"Почта России" протестирует доставку посылок при помощи беспилотников до дронопортов
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости.
"Почта России" и "Русдронопорт" договорились протестировать доставку посылок при помощи беспилотников до дронопортов, сообщила
пресс-служба почтовой компании.
В начале мая генеральный директор компании "Русдронопорт" Николай Ряшин рассказал РИА Новости о создании российскими разработчиками дронопорта-почтомата, в который беспилотник может доставлять посылки и документы без участия человека.
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"Почта России" и "Русдронопорт" договорились провести тест по доставке посылок с помощью беспилотников до дронопортов. Партнеры проработают комплекс мер для поэтапного развития наземной инфраструктуры дронопортов для развития доставки почтовых отправлений", - говорится в сообщении. Соглашение об этом компании заключили на полях конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
Уточняется, что дронопорт имеет функции почтомата, в который беспилотные воздушные суда загружают посылки. Для этого в верхней части расположена посадочная поверхность с автоматическим люком для приема отправлений. После доставки посылки с помощью дрона клиент может забрать ее как из обычного почтомата.
Добавляется, что "Почта России" протестирует 2 типа дронопортов. Первый - легкий вариант с тремя ячейками для посылок. Во втором будет место для одновременного хранения 8 отправлений. Максимальный вес посылки - 10 килограммов. При этом конструкция дронопорта будет взломостойкой и закрытой.
"Почта России" считает дронопорты важным элементом роботизации логистики и ее трансформации в единый технологический процесс. Сейчас похожие аппараты тестируют в других странах несколько логистических компаний и маркетплейсов. В России
это будет первый опыт, однако мы уверены, что дронопорты помогут снизить время ожидания для клиентов и ускорить доставку на последней миле", - отметил заместитель генерального директора "Почты России" по логистике Сергей Сергушев.
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