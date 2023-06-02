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Преподавательский состав вузов России за 30 лет "постарел" - МИСиС

Преподавательский состав вузов России за 30 лет "постарел" - МИСиС - РИА Новости, 02.06.2023

Преподавательский состав вузов России за 30 лет "постарел" - МИСиС

Почти 30% преподавателей вузов России старше 60 лет, и за последние 30 лет доля таких педагогов выросла почти в четыре раза, а количество молодых специалистов... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T18:18

2023-06-02T18:18

2023-06-02T18:18

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Почти 30% преподавателей вузов России старше 60 лет, и за последние 30 лет доля таких педагогов выросла почти в четыре раза, а количество молодых специалистов составляет минимум с 1988 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского института стали и сплавов (МИСиС). Отмечается, что к такому выводу пришли ученые МИСИС, основываясь на исследовании динамики возрастной структуры преподавателей̆ вузов. "Почти 30% преподавателей вузов России старше 60 лет, и за последние 30 лет их доля выросла почти в 4 раза, в то время как количество молодых составляет минимум с 1988 года", - говорится в сообщении. Профессорско-преподавательский состав российских вузов насчитывает порядка 218 тысяч человек, к которому относятся должности декана факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя и ассистента, подчеркнули в МИСиС. В вузе добавили, что максимальный средний возраст наблюдается у профессоров - 61-62 года, а минимальный у ассистентов - 35 лет, разница между ними более 25 лет, то есть, чем выше должность, тем выше и средний возраст преподавателя, исключение составляют заведующие кафедрами и деканы. "Более того, средний возраст преподавателей (49,9 лет в 2020 году) оказался на 20%, или примерно на 8 лет, больше, чем у остального занятого населения (41,6 лет в 2020 году), что может быть связано с более продолжительным обучением преподавателей", - отметили в МИСиС. В вузе также пояснили, что большая часть всего преподавательского состава – около 75%, занимает должность не выше доцента, которая фактически является "стеклянным потолком" для многих преподавателей в российской высшей школе, а изменения возрастных характеристик, особенно сокращение доли молодежи, во многом связаны с почти полным исчезновением из российских вузов преподавательских кадров, занимающих должности ассистентов и преподавателей. После 2010 года произошло значительное уменьшение доли молодых преподавателей (до 30 лет) и увеличение доли преподавателей старше 65 лет, что приводит к неравномерному распределению возрастных групп в педагогическом составе, при этом средний возраст ректоров составляет 54–55 лет, проректоры несколько моложе, их средний возраст – около 50 лет, рассказали в пресс-службе. "Снижение привлекательности профессии преподавателя вуза, особенно для молодёжи, дисбаланс возрастной структуры – это результат долговременных, системных изменений в труде преподавателя, по сути являющихся прекарными. Только их изменение позволит улучшить ситуацию с преподавателями в высшей школе России", - сказала профессор кафедры ЮНЕСКО по сравни­тельным исследованиям качества высшего образования МИСиС Виктория Пугач, ее слова приводятся в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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