https://ria.ru/20230602/patrulirovanie-1875868763.html
В Шебекино усилили патрулирование улиц
В Шебекино усилили патрулирование улиц - РИА Новости, 02.06.2023
В Шебекино усилили патрулирование улиц
Патрулирование улиц усилили в белгородском Шебекино на предмет мародерства, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T20:03
2023-06-02T20:03
2023-06-02T20:03
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Патрулирование улиц усилили в белгородском Шебекино на предмет мародерства, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Вернуться (в город - ред.) можно будет тогда, когда мы увидим, что ситуация успокоилась. По поводу патрулирования: вчера было усиление по моей просьбе. Сегодня еще раз проговорили с руководителями служб, определены сектора патрулирования, маршруты. Мы понимаем, с каким видом вооружения будет проходить патрулирование. Все, что необходимо, делается. Мы будем делать все, чтобы защитить ваше имущество", - сказал Гладков в ходе прямого эфира в соцсетях. Он уточнил, что патрулирование улиц проводится сотрудниками Росгвардии и МВД. Регулярно обстреливаемый со стороны ВСУ приграничный Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на четверг. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, в городе Шебекино "повреждены объекты энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, нанесено достаточно большое количество разрушений". Согласно данным губернатора, обстрелы периодически продолжаются. Люди массово покидают город и окрестности.
https://ria.ru/20230602/shebekino-1875866390.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины
В Шебекино усилили патрулирование улиц
В белгородском Шебекино усилили патрулирование улиц, чтобы не допустить мародерства