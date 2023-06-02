https://ria.ru/20230602/patrulirovanie-1875868763.html

В Шебекино усилили патрулирование улиц

В Шебекино усилили патрулирование улиц - РИА Новости, 02.06.2023

В Шебекино усилили патрулирование улиц

Патрулирование улиц усилили в белгородском Шебекино на предмет мародерства, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T20:03

2023-06-02T20:03

2023-06-02T20:03

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Патрулирование улиц усилили в белгородском Шебекино на предмет мародерства, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Вернуться (в город - ред.) можно будет тогда, когда мы увидим, что ситуация успокоилась. По поводу патрулирования: вчера было усиление по моей просьбе. Сегодня еще раз проговорили с руководителями служб, определены сектора патрулирования, маршруты. Мы понимаем, с каким видом вооружения будет проходить патрулирование. Все, что необходимо, делается. Мы будем делать все, чтобы защитить ваше имущество", - сказал Гладков в ходе прямого эфира в соцсетях. Он уточнил, что патрулирование улиц проводится сотрудниками Росгвардии и МВД. Регулярно обстреливаемый со стороны ВСУ приграничный Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на четверг. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, в городе Шебекино "повреждены объекты энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, нанесено достаточно большое количество разрушений". Согласно данным губернатора, обстрелы периодически продолжаются. Люди массово покидают город и окрестности.

https://ria.ru/20230602/shebekino-1875866390.html

шебекино

белгородская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины