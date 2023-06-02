Рейтинг@Mail.ru
В Шебекино усилили патрулирование улиц - РИА Новости, 02.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:03 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/patrulirovanie-1875868763.html
В Шебекино усилили патрулирование улиц
В Шебекино усилили патрулирование улиц - РИА Новости, 02.06.2023
В Шебекино усилили патрулирование улиц
Патрулирование улиц усилили в белгородском Шебекино на предмет мародерства, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T20:03
2023-06-02T20:03
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0b/1851411436_0:102:959:641_1920x0_80_0_0_41f5ca1d2872746f01082bfe37d8ba2a.jpg
БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Патрулирование улиц усилили в белгородском Шебекино на предмет мародерства, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Вернуться (в город - ред.) можно будет тогда, когда мы увидим, что ситуация успокоилась. По поводу патрулирования: вчера было усиление по моей просьбе. Сегодня еще раз проговорили с руководителями служб, определены сектора патрулирования, маршруты. Мы понимаем, с каким видом вооружения будет проходить патрулирование. Все, что необходимо, делается. Мы будем делать все, чтобы защитить ваше имущество", - сказал Гладков в ходе прямого эфира в соцсетях. Он уточнил, что патрулирование улиц проводится сотрудниками Росгвардии и МВД. Регулярно обстреливаемый со стороны ВСУ приграничный Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на четверг. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, в городе Шебекино "повреждены объекты энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, нанесено достаточно большое количество разрушений". Согласно данным губернатора, обстрелы периодически продолжаются. Люди массово покидают город и окрестности.
https://ria.ru/20230602/shebekino-1875866390.html
шебекино
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0b/1851411436_24:0:879:641_1920x0_80_0_0_b2dbc5c9b7c6a788200b39650800e58b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины
В Шебекино усилили патрулирование улиц

В белгородском Шебекино усилили патрулирование улиц, чтобы не допустить мародерства

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела города Шебекино в Белгородской области
Последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Патрулирование улиц усилили в белгородском Шебекино на предмет мародерства, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"Вернуться (в город - ред.) можно будет тогда, когда мы увидим, что ситуация успокоилась. По поводу патрулирования: вчера было усиление по моей просьбе. Сегодня еще раз проговорили с руководителями служб, определены сектора патрулирования, маршруты. Мы понимаем, с каким видом вооружения будет проходить патрулирование. Все, что необходимо, делается. Мы будем делать все, чтобы защитить ваше имущество", - сказал Гладков в ходе прямого эфира в соцсетях.
Он уточнил, что патрулирование улиц проводится сотрудниками Росгвардии и МВД.
Регулярно обстреливаемый со стороны ВСУ приграничный Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на четверг. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, в городе Шебекино "повреждены объекты энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, нанесено достаточно большое количество разрушений". Согласно данным губернатора, обстрелы периодически продолжаются. Люди массово покидают город и окрестности.
Последствия обстрела Шебекино
На участках дорог Шебекинского округа временно запретят движение транспорта
Вчера, 19:43
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала