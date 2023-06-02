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В Кремле рассказали о работе с участниками ОПЕК+ - РИА Новости, 02.06.2023
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14:59 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/opek-1875794824.html
В Кремле рассказали о работе с участниками ОПЕК+
В Кремле рассказали о работе с участниками ОПЕК+ - РИА Новости, 02.06.2023
В Кремле рассказали о работе с участниками ОПЕК+
Контакты России с участниками ОПЕК+ идет, работа будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T14:59
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Контакты России с участниками ОПЕК+ идет, работа будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это (планы - ред.) никогда никто не анонсирует даже из специалистов, естественно, и мы анонсировать не будем. Могу лишь сказать, что Россия продолжает контакты с участниками этого процесса, работу эту будем продолжать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, чего Россия ждет от саммита ОПЕК+ и с какими предложениями туда едет. Члены ОПЕК+ встретятся 4 июня в Вене.
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опек, россия, вена
ОПЕК, Россия, Вена
В Кремле рассказали о работе с участниками ОПЕК+

Пресс-секретарь президента Песков сообщил, что Россия контактирует с участниками ОПЕК+

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК)
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Контакты России с участниками ОПЕК+ идет, работа будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это (планы - ред.) никогда никто не анонсирует даже из специалистов, естественно, и мы анонсировать не будем. Могу лишь сказать, что Россия продолжает контакты с участниками этого процесса, работу эту будем продолжать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, чего Россия ждет от саммита ОПЕК+ и с какими предложениями туда едет.
Члены ОПЕК+ встретятся 4 июня в Вене.
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Генсек ОПЕК подчеркнул важность увеличения нефтеперерабатывающих мощностей
1 июня, 22:41
 
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