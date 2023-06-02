https://ria.ru/20230602/onlayn-kurs-1875742036.html
Разработан онлайн-курс по цифровой грамотности для незрячих детей
Разработан онлайн-курс по цифровой грамотности для незрячих детей - РИА Новости, 02.06.2023
Разработан онлайн-курс по цифровой грамотности для незрячих детей
Инклюзивный социальный проект "Эверленд" совместно с "Билайном" и "Альянсом по защите детей в цифровой среде" разработали онлайн-курс по использованию цифровых... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T12:31
2023-06-02T12:31
2023-06-02T12:31
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875740104_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_e97ff670cc72a01fc018ffa938425c55.jpg
МОСКВА, 2 июн - ПАО "ВымпелКом". Инклюзивный социальный проект "Эверленд" совместно с "Билайном" и "Альянсом по защите детей в цифровой среде" разработали онлайн-курс по использованию цифровых технологий для детей и подростков в возрасте от 10 лет с нарушениями зрения."Эверленд" при партнерской поддержке "Билайна" и "Альянса по защите детей в цифровой среде" разработали онлайн-курс по использованию цифровых технологий для детей и подростков в возрасте от 10 лет с особенными потребностями здоровья", - рассказали в компании. Поясняется, что курс прежде всего рассчитан на незрячих и слабовидящих людей, он размещен в открытом доступе на платформе "билайн.инклюзия".Курс позволит освоить цифровые программы и решения, необходимые для использования смартфона и компьютера для повседневной жизни. Также предлагается рассмотреть возможность обучения профессиям, связанным с цифровыми технологиями, например, тестировщик сайтов или специалист по универсальному дизайну. На курсе можно узнать о самых распространенных технологиях: скринридер - программа считывания текста с экранов гаджетов, айтрекер - управление компьютером или телефоном с помощью глаз, программы для преобразования текста в речь и другие.“Цифровые технологии - важная составляющая современного детства. Мы убеждены, что дети с инвалидностью, не должны испытывать ограничения в доступе к важным составляющим жизни — это и игры, и общение, и учеба, и возможности самореализации. Поэтому "Билайн" с 2007 года создает и поддерживает технологии, которые помогают формировать среду равного доступа - мы адаптируем собственные сервисы, инвестируем в партнерские проекты", - сказал гендиректор "Билайна" Александр Торбахов.Он выразил надежду, что курс поможет приобрести необходимые знания и навыки для независимости, поможет детям и подросткам в базовом изучении помогающих цифровых программ"По последним данным Всемирной организации здравоохранения в мире проживает около 36 миллионов незрячих граждан и 217 миллионов людей, имеющих ограничения по зрению. 1,4 миллиона детей в мире страдают абсолютной слепотой и еще 18 миллионов страдают от разных проблем со зрением. Одна из основных проблем этой аудитории – незнание программ, помогающих обретать самостоятельность, взаимодействовать с компьютером и смартфоном, гиперопека родных и неподготовленность к получению профессиональных компетенций в перспективных профессиях", - отметила основатель платформы "Эверленд" Елена Мартынова.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875740104_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6c3c383dc6d2e2650ad122df77da5483.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 2 июн - ПАО "ВымпелКом". Инклюзивный социальный проект "Эверленд" совместно с "Билайном" и "Альянсом по защите детей в цифровой среде" разработали онлайн-курс по использованию цифровых технологий для детей и подростков в возрасте от 10 лет с нарушениями зрения.
"Эверленд" при партнерской поддержке "Билайна" и "Альянса по защите детей в цифровой среде" разработали онлайн-курс по использованию цифровых технологий для детей и подростков в возрасте от 10 лет с особенными потребностями здоровья", - рассказали в компании. Поясняется, что курс прежде всего рассчитан на незрячих и слабовидящих людей, он размещен в открытом доступе на платформе "билайн.инклюзия".
Курс позволит освоить цифровые программы и решения, необходимые для использования смартфона и компьютера для повседневной жизни. Также предлагается рассмотреть возможность обучения профессиям, связанным с цифровыми технологиями, например, тестировщик сайтов или специалист по универсальному дизайну. На курсе можно узнать о самых распространенных технологиях: скринридер - программа считывания текста с экранов гаджетов, айтрекер - управление компьютером или телефоном с помощью глаз, программы для преобразования текста в речь и другие.
“Цифровые технологии - важная составляющая современного детства. Мы убеждены, что дети с инвалидностью, не должны испытывать ограничения в доступе к важным составляющим жизни — это и игры, и общение, и учеба, и возможности самореализации. Поэтому "Билайн" с 2007 года создает и поддерживает технологии, которые помогают формировать среду равного доступа - мы адаптируем собственные сервисы, инвестируем в партнерские проекты", - сказал гендиректор "Билайна" Александр Торбахов.
Он выразил надежду, что курс поможет приобрести необходимые знания и навыки для независимости, поможет детям и подросткам в базовом изучении помогающих цифровых программ
"По последним данным Всемирной организации здравоохранения в мире проживает около 36 миллионов незрячих граждан и 217 миллионов людей, имеющих ограничения по зрению. 1,4 миллиона детей в мире страдают абсолютной слепотой и еще 18 миллионов страдают от разных проблем со зрением. Одна из основных проблем этой аудитории – незнание программ, помогающих обретать самостоятельность, взаимодействовать с компьютером и смартфоном, гиперопека родных и неподготовленность к получению профессиональных компетенций в перспективных профессиях", - отметила основатель платформы "Эверленд" Елена Мартынова.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.