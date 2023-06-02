https://ria.ru/20230602/obyski-1875715849.html

Источник сообщил об обысках на даче и работе главы округа на Урале

Источник сообщил об обысках на даче и работе главы округа на Урале - РИА Новости, 02.06.2023

Источник сообщил об обысках на даче и работе главы округа на Урале

Силовики пришли с обысками домой и на работу к главе Каменского городского округа Свердловской области Сергею Белоусову, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T11:15

2023-06-02T11:15

2023-06-02T11:15

происшествия

екатеринбург

россия

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Силовики пришли с обысками домой и на работу к главе Каменского городского округа Свердловской области Сергею Белоусову, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Факт обысков подтверждаю, они проходят по нескольким адресам – на даче и на рабочем месте. Связаны с проверкой в сфере экономической безопасности", – сказал собеседник агентства. Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что проверит, соответствует ли действительности информация об обысках у Белоусова. В управлении СК по региону пока ситуацию не комментируют. В приемной мэрии агентству заявили только, что "сейчас Сергей Александрович на выезде". В конце марта на заседании заксобрания в Екатеринбурге начальник ГУМВД России по Свердловской области Александр Мешков анонсировал, что в регионе в течение месяца-двух возбудят уголовные дела против нескольких глав муниципалитетов, "страдающих нецелевым расходованием бюджетных средств". Мешков не назвал ни имен, ни сумм, ни муниципалитетов. Ранее Белоусов работал инженером-электриком на Литейном заводе Каменска-Уральского, главным энергетиком энергомеханического отдела завода "Уралэлектромаш", был индивидуальным предпринимателем, отмечается на сайте горадминистрации. В 2012 году стал главой Каменского городского округа, в 2016 году переизбран на второй срок.

https://ria.ru/20230529/memorial-1874877187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)