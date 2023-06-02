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Источник сообщил об обысках на даче и работе главы округа на Урале - РИА Новости, 02.06.2023
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11:15 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/obyski-1875715849.html
Источник сообщил об обысках на даче и работе главы округа на Урале
Источник сообщил об обысках на даче и работе главы округа на Урале - РИА Новости, 02.06.2023
Источник сообщил об обысках на даче и работе главы округа на Урале
Силовики пришли с обысками домой и на работу к главе Каменского городского округа Свердловской области Сергею Белоусову, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T11:15
2023-06-02T11:15
происшествия
екатеринбург
россия
свердловская область
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министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Силовики пришли с обысками домой и на работу к главе Каменского городского округа Свердловской области Сергею Белоусову, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Факт обысков подтверждаю, они проходят по нескольким адресам – на даче и на рабочем месте. Связаны с проверкой в сфере экономической безопасности", – сказал собеседник агентства. Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что проверит, соответствует ли действительности информация об обысках у Белоусова. В управлении СК по региону пока ситуацию не комментируют. В приемной мэрии агентству заявили только, что "сейчас Сергей Александрович на выезде". В конце марта на заседании заксобрания в Екатеринбурге начальник ГУМВД России по Свердловской области Александр Мешков анонсировал, что в регионе в течение месяца-двух возбудят уголовные дела против нескольких глав муниципалитетов, "страдающих нецелевым расходованием бюджетных средств". Мешков не назвал ни имен, ни сумм, ни муниципалитетов. Ранее Белоусов работал инженером-электриком на Литейном заводе Каменска-Уральского, главным энергетиком энергомеханического отдела завода "Уралэлектромаш", был индивидуальным предпринимателем, отмечается на сайте горадминистрации. В 2012 году стал главой Каменского городского округа, в 2016 году переизбран на второй срок.
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происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Источник сообщил об обысках на даче и работе главы округа на Урале

На даче и работе главы Каменского округа Свердловской области Белоусова прошли обыски

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Силовики пришли с обысками домой и на работу к главе Каменского городского округа Свердловской области Сергею Белоусову, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"Факт обысков подтверждаю, они проходят по нескольким адресам – на даче и на рабочем месте. Связаны с проверкой в сфере экономической безопасности", – сказал собеседник агентства.
Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что проверит, соответствует ли действительности информация об обысках у Белоусова. В управлении СК по региону пока ситуацию не комментируют. В приемной мэрии агентству заявили только, что "сейчас Сергей Александрович на выезде".
В конце марта на заседании заксобрания в Екатеринбурге начальник ГУМВД России по Свердловской области Александр Мешков анонсировал, что в регионе в течение месяца-двух возбудят уголовные дела против нескольких глав муниципалитетов, "страдающих нецелевым расходованием бюджетных средств". Мешков не назвал ни имен, ни сумм, ни муниципалитетов.
Ранее Белоусов работал инженером-электриком на Литейном заводе Каменска-Уральского, главным энергетиком энергомеханического отдела завода "Уралэлектромаш", был индивидуальным предпринимателем, отмечается на сайте горадминистрации. В 2012 году стал главой Каменского городского округа, в 2016 году переизбран на второй срок.
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ПроисшествияЕкатеринбургРоссияСвердловская областьСледственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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