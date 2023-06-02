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В мае при ударах со стороны ВСУ в ЛНР погибли 15 человек - РИА Новости, 02.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:55 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/obstrely-1875728245.html
В мае при ударах со стороны ВСУ в ЛНР погибли 15 человек
В мае при ударах со стороны ВСУ в ЛНР погибли 15 человек - РИА Новости, 02.06.2023
В мае при ударах со стороны ВСУ в ЛНР погибли 15 человек
Пятнадцать человек погибли, в том числе один ребенок, и 51 получил ранения, включая шестеро детей, в мае на территории ЛНР в результате обстрелов со стороны... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T11:55
2023-06-02T11:55
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
россия
украина
виктория сердюкова
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ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Пятнадцать человек погибли, в том числе один ребенок, и 51 получил ранения, включая шестеро детей, в мае на территории ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщила омбудсмен республики Виктория Сердюкова. "С 1 мая по 31 мая текущего года зафиксировано 20 обстрелов вооруженными формированиями Украины 12-ти населенных пунктов ЛНР, в результате которых 51 человек получил ранения, в том числе шесть детей, 15 человек погибло, среди них один ребенок", - написала Сердюкова в своем телеграм-канале. Омбудсмен добавила, что в результате обстрелов республики было повреждено и разрушено более 130 объектов жилого фонда и гражданской инфраструктуры. "Обстрелы осуществлялись крылатыми ракетами Storm Shadow, из РСЗО HIMARS и 155-миллимитрового артиллерийского орудия", - добавила Сердюкова. Омбудсмен отметила, что фактические цифры пострадавших и разрушений могут быть значительно выше, поскольку из мест, подвергающихся регулярным обстрелам со стороны украинских войск, информация поступает после фиксации компетентными органами непосредственно на местах, в связи с чем будет учтена в дальнейшем. "Также мною направляется информация в международные правозащитные организации о всех выявленных фактах преступных действий вооруженных формирований Украины в отношении мирных жителей ЛНР", - подчеркнула Сердюкова. Президент РФ в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожье - 93,11%.
https://ria.ru/20230601/obstrel-1875463351.html
https://ria.ru/20230526/pogibshie-1874373801.html
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происшествия, луганская народная республика, россия, украина, виктория сердюкова
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Виктория Сердюкова
В мае при ударах со стороны ВСУ в ЛНР погибли 15 человек

В мае при ударах со стороны ВСУ в ЛНР погибли 15 человек, в том числе один ребенок

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Пятнадцать человек погибли, в том числе один ребенок, и 51 получил ранения, включая шестеро детей, в мае на территории ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщила омбудсмен республики Виктория Сердюкова.
"С 1 мая по 31 мая текущего года зафиксировано 20 обстрелов вооруженными формированиями Украины 12-ти населенных пунктов ЛНР, в результате которых 51 человек получил ранения, в том числе шесть детей, 15 человек погибло, среди них один ребенок", - написала Сердюкова в своем телеграм-канале.
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Омбудсмен добавила, что в результате обстрелов республики было повреждено и разрушено более 130 объектов жилого фонда и гражданской инфраструктуры.
«
"Обстрелы осуществлялись крылатыми ракетами Storm Shadow, из РСЗО HIMARS и 155-миллимитрового артиллерийского орудия", - добавила Сердюкова.
Омбудсмен отметила, что фактические цифры пострадавших и разрушений могут быть значительно выше, поскольку из мест, подвергающихся регулярным обстрелам со стороны украинских войск, информация поступает после фиксации компетентными органами непосредственно на местах, в связи с чем будет учтена в дальнейшем.
«
"Также мною направляется информация в международные правозащитные организации о всех выявленных фактах преступных действий вооруженных формирований Украины в отношении мирных жителей ЛНР", - подчеркнула Сердюкова.
Президент РФ в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожье - 93,11%.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаВиктория Сердюкова
 
 
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