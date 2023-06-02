https://ria.ru/20230602/obstrely-1875728245.html

В мае при ударах со стороны ВСУ в ЛНР погибли 15 человек

В мае при ударах со стороны ВСУ в ЛНР погибли 15 человек - РИА Новости, 02.06.2023

В мае при ударах со стороны ВСУ в ЛНР погибли 15 человек

Пятнадцать человек погибли, в том числе один ребенок, и 51 получил ранения, включая шестеро детей, в мае на территории ЛНР в результате обстрелов со стороны... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T11:55

2023-06-02T11:55

2023-06-02T11:55

специальная военная операция на украине

происшествия

луганская народная республика

россия

украина

виктория сердюкова

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ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Пятнадцать человек погибли, в том числе один ребенок, и 51 получил ранения, включая шестеро детей, в мае на территории ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщила омбудсмен республики Виктория Сердюкова. "С 1 мая по 31 мая текущего года зафиксировано 20 обстрелов вооруженными формированиями Украины 12-ти населенных пунктов ЛНР, в результате которых 51 человек получил ранения, в том числе шесть детей, 15 человек погибло, среди них один ребенок", - написала Сердюкова в своем телеграм-канале. Омбудсмен добавила, что в результате обстрелов республики было повреждено и разрушено более 130 объектов жилого фонда и гражданской инфраструктуры. "Обстрелы осуществлялись крылатыми ракетами Storm Shadow, из РСЗО HIMARS и 155-миллимитрового артиллерийского орудия", - добавила Сердюкова. Омбудсмен отметила, что фактические цифры пострадавших и разрушений могут быть значительно выше, поскольку из мест, подвергающихся регулярным обстрелам со стороны украинских войск, информация поступает после фиксации компетентными органами непосредственно на местах, в связи с чем будет учтена в дальнейшем. "Также мною направляется информация в международные правозащитные организации о всех выявленных фактах преступных действий вооруженных формирований Украины в отношении мирных жителей ЛНР", - подчеркнула Сердюкова. Президент РФ в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожье - 93,11%.

https://ria.ru/20230601/obstrel-1875463351.html

https://ria.ru/20230526/pogibshie-1874373801.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, луганская народная республика, россия, украина, виктория сердюкова