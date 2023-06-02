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В Белгородской области несколько человек погибли при украинском обстреле - РИА Новости, 02.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:28 02.06.2023 (обновлено: 16:14 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/obstrely-1875719993.html
В Белгородской области несколько человек погибли при украинском обстреле
В Белгородской области несколько человек погибли при украинском обстреле - РИА Новости, 02.06.2023
В Белгородской области несколько человек погибли при украинском обстреле
В Белгородской области несколько человек погибли при обстреле ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T11:28
2023-06-02T16:14
специальная военная операция на украине
белгородская область
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Белгородской области несколько человек погибли при обстреле ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Он уточнил, что украинские военные вели огонь сразу по нескольким населенным пунктам области.&quot;ВСУ обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили. В одном из них ехали две женщины, от полученных травм они погибли на месте. Во второй машине есть двое пострадавших&quot;, — написал губернатор.По его словам, у одного пострадавшего мужчины осколочные ранения грудной клетки, у второго — осколочные ранения нижних конечностей. В тяжелом состоянии их доставили в городскую больницу № 2, где мужчинам оказывают всю необходимую медицинскую помощь.По селу Тишанка Волоконовского района украинские военные выпустили 11 снарядов из ствольной артиллерии. Никто не пострадал. В двух частных домовладениях выбиты стекла, получили повреждения центральный газопровод и линия электропередачи. На месте обстрела находятся аварийные и оперативные службы.&quot;В результате обстрела хутора Леоновка Валуйского округа пострадавших нет, есть повреждения фасада зернохранилища сельскохозяйственного предприятия. Подворовой обход территории продолжается&quot;, — добавил Гладков.Украинские боевики регулярно обстреливают Белгородскую область и другие приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, город Шебекино подвергся сильнейшей атаке в ночь на четверг, массированные обстрелы продолжались и днем. Люди массово покидали город и окрестности. С полуночи четверга в округе пострадали от обстрелов 11 мирных граждан.В Минобороны тогда сообщили, что российские военные уничтожили более полусотни украинских боевиков, пытавшихся вторгнуться в Белгородскую область.
https://ria.ru/20230517/dron-1872307293.html
https://ria.ru/20230602/shebekino-1875718540.html
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белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область
В Белгородской области несколько человек погибли при украинском обстреле

Две женщины погибли при обстреле ВСУ дороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа

Кадр видео последствий обстрела Белгородской области
Кадр видео последствий обстрела Белгородской области
Кадр видео последствий обстрела Белгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Белгородской области несколько человек погибли при обстреле ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Он уточнил, что украинские военные вели огонь сразу по нескольким населенным пунктам области.
«

"ВСУ обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили. В одном из них ехали две женщины, от полученных травм они погибли на месте. Во второй машине есть двое пострадавших", — написал губернатор.

По его словам, у одного пострадавшего мужчины осколочные ранения грудной клетки, у второго — осколочные ранения нижних конечностей. В тяжелом состоянии их доставили в городскую больницу № 2, где мужчинам оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
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По селу Тишанка Волоконовского района украинские военные выпустили 11 снарядов из ствольной артиллерии. Никто не пострадал. В двух частных домовладениях выбиты стекла, получили повреждения центральный газопровод и линия электропередачи. На месте обстрела находятся аварийные и оперативные службы.
«

"В результате обстрела хутора Леоновка Валуйского округа пострадавших нет, есть повреждения фасада зернохранилища сельскохозяйственного предприятия. Подворовой обход территории продолжается", — добавил Гладков.

Украинские боевики регулярно обстреливают Белгородскую область и другие приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, город Шебекино подвергся сильнейшей атаке в ночь на четверг, массированные обстрелы продолжались и днем. Люди массово покидали город и окрестности. С полуночи четверга в округе пострадали от обстрелов 11 мирных граждан.
В Минобороны тогда сообщили, что российские военные уничтожили более полусотни украинских боевиков, пытавшихся вторгнуться в Белгородскую область.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская область
 
 
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