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В Белгородской области продолжаются обстрелы Шебекинского округа - РИА Новости, 02.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:56 02.06.2023 (обновлено: 08:19 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/obstrely-1875688527.html
В Белгородской области продолжаются обстрелы Шебекинского округа
В Белгородской области продолжаются обстрелы Шебекинского округа - РИА Новости, 02.06.2023
В Белгородской области продолжаются обстрелы Шебекинского округа
Ночь в Белгородской области прошла относительно спокойно, но обстрелы Шебекинского округа со стороны вооруженных сил Украины продолжаются, сообщил губернатор... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T07:56
2023-06-02T08:19
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
шебекино
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БЕЛГОРОД, 2 июн – РИА Новости. Ночь в Белгородской области прошла относительно спокойно, но обстрелы Шебекинского округа со стороны вооруженных сил Украины продолжаются, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Ночь в Белгородской области прошла относительно спокойно. Вчера в районе двух часов ночи в Шебекинском округе слышал, что обстрелы территории со стороны вооруженных сил Украины продолжаются", - сообщил глава региона в своем телеграм-канале.Город Шебекино подвергся сильнейшей атаке со стороны ВСУ в ночь на четверг, массированные обстрелы продолжались и днем, люди массово покидали город и окрестности. Губернатор сообщал, что с полуночи четверга в округе пострадали от обстрелов 11 мирных граждан.
https://ria.ru/20230601/shebekino-1875643689.html
белгородская область
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, шебекино
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вячеслав Гладков, Шебекино
В Белгородской области продолжаются обстрелы Шебекинского округа

Белгородский губернатор: ночь была спокойной, но обстрелы Шебекинского округа продолжаются

© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым
Последствия обстрела Шебекино. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 2 июн – РИА Новости. Ночь в Белгородской области прошла относительно спокойно, но обстрелы Шебекинского округа со стороны вооруженных сил Украины продолжаются, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Ночь в Белгородской области прошла относительно спокойно. Вчера в районе двух часов ночи в Шебекинском округе слышал, что обстрелы территории со стороны вооруженных сил Украины продолжаются", - сообщил глава региона в своем телеграм-канале.
Город Шебекино подвергся сильнейшей атаке со стороны ВСУ в ночь на четверг, массированные обстрелы продолжались и днем, люди массово покидали город и окрестности. Губернатор сообщал, что с полуночи четверга в округе пострадали от обстрелов 11 мирных граждан.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияВячеслав ГладковШебекино
 
 
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