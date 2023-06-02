https://ria.ru/20230602/obstrely-1875686804.html
ВСУ обстреляли брянское село Ломаковка, пострадавших нет
ВСУ обстреляли брянское село Ломаковка, пострадавших нет - РИА Новости, 02.06.2023
ВСУ обстреляли брянское село Ломаковка, пострадавших нет
Приграничное с Украиной село Ломаковка в Брянской области подверглось обстрелу ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T07:19
2023-06-02T07:19
2023-06-02T09:55
специальная военная операция на украине
украина
александр богомаз
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872400488_0:190:3154:1964_1920x0_80_0_0_d181cf66030499c1b5179a5e513399e1.jpg
БРЯНСК, 2 июн — РИА Новости. Приграничное с Украиной село Ломаковка в Брянской области подверглось обстрелу ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."ВСУ обстреляли село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела загорелся жилой дом", — говорится в публикации.Все оперативные службы работают на месте, подчеркнул Богомаз.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230602/rasstrel-1875682267.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872400488_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_a23582dc462a5aaebd91442f237d2b6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли брянское село Ломаковка, пострадавших нет
Брянский губернатор сообщил об обстреле военными Украины села Ломаковка, пострадавших нет