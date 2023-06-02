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ВСУ обстреляли брянское село Ломаковка, пострадавших нет - РИА Новости, 02.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:19 02.06.2023 (обновлено: 09:55 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/obstrely-1875686804.html
ВСУ обстреляли брянское село Ломаковка, пострадавших нет
ВСУ обстреляли брянское село Ломаковка, пострадавших нет - РИА Новости, 02.06.2023
ВСУ обстреляли брянское село Ломаковка, пострадавших нет
Приграничное с Украиной село Ломаковка в Брянской области подверглось обстрелу ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T07:19
2023-06-02T09:55
специальная военная операция на украине
украина
александр богомаз
вооруженные силы украины
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БРЯНСК, 2 июн — РИА Новости. Приграничное с Украиной село Ломаковка в Брянской области подверглось обстрелу ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."ВСУ обстреляли село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела загорелся жилой дом", — говорится в публикации.Все оперативные службы работают на месте, подчеркнул Богомаз.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230602/rasstrel-1875682267.html
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украина, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли брянское село Ломаковка, пострадавших нет

Брянский губернатор сообщил об обстреле военными Украины села Ломаковка, пострадавших нет

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела ВСУ
Последствия обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела ВСУ. Архивное фото
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БРЯНСК, 2 июн — РИА Новости. Приграничное с Украиной село Ломаковка в Брянской области подверглось обстрелу ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
«
"ВСУ обстреляли село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела загорелся жилой дом", — говорится в публикации.
Все оперативные службы работают на месте, подчеркнул Богомаз.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Жилой дом, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
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Вчера, 05:23
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
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