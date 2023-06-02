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Украинские войска обстреляли Гольмовский из РСЗО и ствольной артиллерии
Украинские войска обстреляли Гольмовский из РСЗО и ствольной артиллерии - РИА Новости, 02.06.2023
Украинские войска обстреляли Гольмовский из РСЗО и ствольной артиллерии
Украинские войска обстреляли поселок Гольмовский из реактивной системы залпового огня (РСЗО) и ствольной артиллерии, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T06:58
2023-06-02T06:58
2023-06-02T06:58
специальная военная операция на украине
гольмовский
донецкая народная республика
украина
сцкк
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Гольмовский из реактивной системы залпового огня (РСЗО) и ствольной артиллерии, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05.30 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Гольмовский: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра; 06.20 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 06.25 - населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Гольмовский: выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Кроме того, украинские войска в 05.00 обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив в общей сложности шесть снарядов калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230602/artilleriya-1875683790.html
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гольмовский, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Гольмовский, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Гольмовский из РСЗО и ствольной артиллерии
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Гольмовский из РСЗО и ствольной артиллерии