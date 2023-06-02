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Украинские войска опять обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска опять обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 03.06.2023
Украинские войска опять обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска за 35 минут выпустили 30 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-02T23:55
2023-06-02T23:55
2023-06-03T00:04
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска за 35 минут выпустили 30 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 23.15 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 23.35 - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Кировский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров... 23.40 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в его телеграм-канале.Ведомство также сообщило, что в 23.45 и 23.50 украинские войска выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230602/mikhaylovka-1875872889.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинские войска опять обстреляли Донецк натовскими снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ за пять минут выпустили по Донецку 14 натовских снарядов