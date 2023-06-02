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При обстреле Макеевки погибли две женщины
При обстреле Макеевки погибли две женщины - РИА Новости, 02.06.2023
При обстреле Макеевки погибли две женщины
Две женщины погибли, ребенок пострадал в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Владислав Ключаров. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T12:11
2023-06-02T12:11
2023-06-02T12:25
специальная военная операция на украине
макеевка
сцкк
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Две женщины погибли, ребенок пострадал в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Владислав Ключаров."Сегодня обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины подвергся поселок Лесной Червоногвардейского района (Макеевки). Погибли две женщины 1974 и 1959 года рождения. Ранен ребенок 2019 года рождения, госпитализирован в лечебное учреждение", - говорится в сообщении Ключарова на странице "ВКонтакте".Мэр добавил, что по предварительным данным зафиксированы прямые попадания в продуктовый магазин.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало об обстрелах Макеевки, украинские войска выпустили по городу 20 ракет из РСЗО.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
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макеевка, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, СЦКК, Украина
При обстреле Макеевки погибли две женщины
Мэр Макеевки Ключаров сообщил о гибели двух женщин при обстреле со стороны ВСУ