https://ria.ru/20230602/obekty-1875646969.html
Ефимов: 86 объектов построят по городской программе создания рабочих мест
Ефимов: 86 объектов построят по городской программе создания рабочих мест - РИА Новости, 02.06.2023
Ефимов: 86 объектов построят по городской программе создания рабочих мест
В рамках программы правительства Москвы по созданию мест приложения труда (МПТ) девелоперы построят 86 объектов, где смогут трудоустроиться более 66 тысяч... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T09:12
2023-06-02T09:12
2023-06-02T09:12
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В рамках программы правительства Москвы по созданию мест приложения труда (МПТ) девелоперы построят 86 объектов, где смогут трудоустроиться более 66 тысяч человек, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он пояснил, что с 2020 года город заключил 39 соглашений с инвесторами по строительству объектов в рамках программы МПТ с суммарным объемом инвестиций почти 180 миллиардов рублей. "В рамках программы инвесторы возведут 86 объектов, среди которых 49 образовательных учреждений, 14 деловых центров, 11 технопарков, 7 торговых центров, производственно-логистический комплекс, логистический парк, центр инноваций, спорткомплекс, а также музей искусств", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики уточнили, что с начала текущего года город заключил с инвесторами шесть соглашений по программе МПТ с общим объемом инвестиций 26,2 миллиарда рублей. По этим соглашениям инвесторы должны построить три промкомплекса, торгово-офисный центр, бизнес-центр, логистический комплекс, а также детский сад-школу. Новые объекты, на которых смогут трудоустроиться более 10 тысяч человек, появятся на северо-западе столицы, а также в ЗелАО и ТиНАО.
https://ria.ru/20230417/moskva-1865743479.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, коммерческая недвижимость
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Коммерческая недвижимость