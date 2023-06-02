https://ria.ru/20230602/obekty-1875646969.html

Ефимов: 86 объектов построят по городской программе создания рабочих мест

Ефимов: 86 объектов построят по городской программе создания рабочих мест - РИА Новости, 02.06.2023

Ефимов: 86 объектов построят по городской программе создания рабочих мест

В рамках программы правительства Москвы по созданию мест приложения труда (МПТ) девелоперы построят 86 объектов, где смогут трудоустроиться более 66 тысяч... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T09:12

2023-06-02T09:12

2023-06-02T09:12

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В рамках программы правительства Москвы по созданию мест приложения труда (МПТ) девелоперы построят 86 объектов, где смогут трудоустроиться более 66 тысяч человек, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он пояснил, что с 2020 года город заключил 39 соглашений с инвесторами по строительству объектов в рамках программы МПТ с суммарным объемом инвестиций почти 180 миллиардов рублей. "В рамках программы инвесторы возведут 86 объектов, среди которых 49 образовательных учреждений, 14 деловых центров, 11 технопарков, 7 торговых центров, производственно-логистический комплекс, логистический парк, центр инноваций, спорткомплекс, а также музей искусств", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики уточнили, что с начала текущего года город заключил с инвесторами шесть соглашений по программе МПТ с общим объемом инвестиций 26,2 миллиарда рублей. По этим соглашениям инвесторы должны построить три промкомплекса, торгово-офисный центр, бизнес-центр, логистический комплекс, а также детский сад-школу. Новые объекты, на которых смогут трудоустроиться более 10 тысяч человек, появятся на северо-западе столицы, а также в ЗелАО и ТиНАО.

https://ria.ru/20230417/moskva-1865743479.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, коммерческая недвижимость