https://ria.ru/20230602/noch-1875739493.html

Беженка из белгородского Шебекино назвала прошедшую ночь самой страшной

Беженка из белгородского Шебекино назвала прошедшую ночь самой страшной - РИА Новости, 02.06.2023

Беженка из белгородского Шебекино назвала прошедшую ночь самой страшной

Беженка из Шебекино Лариса Скиданова, приехавшая час назад в Белгород, рассказала РИА Новости, что прошедшая ночь была самой страшной, поэтому они решили... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T12:24

2023-06-02T12:24

2023-06-02T13:00

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

общество

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БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Беженка из Шебекино Лариса Скиданова, приехавшая час назад в Белгород, рассказала РИА Новости, что прошедшая ночь была самой страшной, поэтому они решили уехать. "Уехали сегодня, бежали оттуда. До этого не хотели уезжать, думали, что это не серьёзно, что побахают и остановятся. Уже вроде как привыкли к этому. Но сегодня была самая страшная ночь", - рассказала Лариса. Лариса рассказала, что живёт в Шебекино неподалёку от маслозавода, в окрестностях разрушений нет, её дом тоже уцелел. По ее словам, в Шебекино осталось очень мало людей, большинство эвакуировались. "Мимо нас они (снаряды – ред.) просто пролетают, но состояние такое, будто они к нам в квартиру залетают. А так очень страшно", - добавила Лариса. Город Шебекино подвергся сильнейшей атаке со стороны Украины в ночь на четверг, массированные обстрелы продолжались и днем, люди массово покидали город и окрестности. Губернатор сообщал, что с полуночи четверга в округе пострадали от обстрелов 11 мирных граждан. Утром в пятницу губернатор заявил, что ночь в Белгородской области прошла относительно спокойно, но обстрелы Шебекинского округа продолжаются. Позднее он сообщил, что сразу несколько населенных пунктов попали под украинский обстрел, есть погибшие. В регионе более 2,5 тысячи человек находятся в пунктах временного размещения.

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

https://ria.ru/20230602/napadeniya-1875737901.html

шебекино

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

шебекино, белгородская область, общество