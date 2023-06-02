https://ria.ru/20230602/noch-1875739493.html
Беженка из белгородского Шебекино назвала прошедшую ночь самой страшной
Беженка из белгородского Шебекино назвала прошедшую ночь самой страшной - РИА Новости, 02.06.2023
Беженка из белгородского Шебекино назвала прошедшую ночь самой страшной
Беженка из Шебекино Лариса Скиданова, приехавшая час назад в Белгород, рассказала РИА Новости, что прошедшая ночь была самой страшной, поэтому они решили... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T12:24
2023-06-02T12:24
2023-06-02T13:00
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
общество
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БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Беженка из Шебекино Лариса Скиданова, приехавшая час назад в Белгород, рассказала РИА Новости, что прошедшая ночь была самой страшной, поэтому они решили уехать. "Уехали сегодня, бежали оттуда. До этого не хотели уезжать, думали, что это не серьёзно, что побахают и остановятся. Уже вроде как привыкли к этому. Но сегодня была самая страшная ночь", - рассказала Лариса. Лариса рассказала, что живёт в Шебекино неподалёку от маслозавода, в окрестностях разрушений нет, её дом тоже уцелел. По ее словам, в Шебекино осталось очень мало людей, большинство эвакуировались. "Мимо нас они (снаряды – ред.) просто пролетают, но состояние такое, будто они к нам в квартиру залетают. А так очень страшно", - добавила Лариса. Город Шебекино подвергся сильнейшей атаке со стороны Украины в ночь на четверг, массированные обстрелы продолжались и днем, люди массово покидали город и окрестности. Губернатор сообщал, что с полуночи четверга в округе пострадали от обстрелов 11 мирных граждан. Утром в пятницу губернатор заявил, что ночь в Белгородской области прошла относительно спокойно, но обстрелы Шебекинского округа продолжаются. Позднее он сообщил, что сразу несколько населенных пунктов попали под украинский обстрел, есть погибшие. В регионе более 2,5 тысячи человек находятся в пунктах временного размещения.
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
https://ria.ru/20230602/napadeniya-1875737901.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино, белгородская область, общество
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Общество
Беженка из белгородского Шебекино назвала прошедшую ночь самой страшной
Беженка из белгородского Шебекино Лариса Скиданова назвала прошедшую ночь самой страшной
БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Беженка из Шебекино Лариса Скиданова, приехавшая час назад в Белгород, рассказала РИА Новости, что прошедшая ночь была самой страшной, поэтому они решили уехать.
"Уехали сегодня, бежали оттуда. До этого не хотели уезжать, думали, что это не серьёзно, что побахают и остановятся. Уже вроде как привыкли к этому. Но сегодня была самая страшная ночь", - рассказала Лариса.
Лариса рассказала, что живёт в Шебекино неподалёку от маслозавода, в окрестностях разрушений нет, её дом тоже уцелел. По ее словам, в Шебекино осталось очень мало людей, большинство эвакуировались.
"Мимо нас они (снаряды – ред.) просто пролетают, но состояние такое, будто они к нам в квартиру залетают. А так очень страшно", - добавила Лариса.
Белгородчина — под ударом: Россия идет по пути Украины
Город Шебекино подвергся сильнейшей атаке со стороны Украины
в ночь на четверг, массированные обстрелы продолжались и днем, люди массово покидали город и окрестности. Губернатор сообщал, что с полуночи четверга в округе пострадали от обстрелов 11 мирных граждан.
Утром в пятницу губернатор заявил, что ночь в Белгородской области
прошла относительно спокойно, но обстрелы Шебекинского округа продолжаются. Позднее он сообщил, что сразу несколько населенных пунктов попали под украинский обстрел, есть погибшие.
В регионе более 2,5 тысячи человек находятся в пунктах временного размещения.
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