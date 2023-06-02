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Двери НАТО открыты для новых членов, заявил Блинкен - РИА Новости, 02.06.2023
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12:20 02.06.2023 (обновлено: 12:33 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/nato-1875738873.html
Двери НАТО открыты для новых членов, заявил Блинкен
Двери НАТО открыты для новых членов, заявил Блинкен - РИА Новости, 02.06.2023
Двери НАТО открыты для новых членов, заявил Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во время выступления в мэрии Хельсинки, что "двери" НАТО останутся открытыми для новых членов альянса. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T12:20
2023-06-02T12:33
в мире
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энтони блинкен
сша
хельсинки
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во время выступления в мэрии Хельсинки, что "двери" НАТО останутся открытыми для новых членов альянса."Двери НАТО открыты для новых членов и продолжат быть открытыми", - отметил Блинкен.Госсекретарь США в пятницу находится с визитом в Хельсинки. Ранее Энтони Блинкен и министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписали совместную декларацию о сотрудничестве в области 6G.
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В мире, НАТО, Энтони Блинкен, США, Хельсинки, Финляндия
Двери НАТО открыты для новых членов, заявил Блинкен

Госсекретарь США Блинкен: двери НАТО открыты для новых членов и продолжат быть открытыми

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во время выступления в мэрии Хельсинки, что "двери" НАТО останутся открытыми для новых членов альянса.
"Двери НАТО открыты для новых членов и продолжат быть открытыми", - отметил Блинкен.
Госсекретарь США в пятницу находится с визитом в Хельсинки. Ранее Энтони Блинкен и министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписали совместную декларацию о сотрудничестве в области 6G.
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
СМИ: в НАТО не могут решить, что пообещать Украине
30 мая, 18:54
 
В миреНАТОЭнтони БлинкенСШАХельсинкиФинляндия
 
 
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