https://ria.ru/20230602/msp-1875698010.html
В новых регионах появится программа льготного кредитования МСП
В новых регионах появится программа льготного кредитования МСП - РИА Новости, 02.06.2023
В новых регионах появится программа льготного кредитования МСП
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске льготной кредитной программы для представителей малого и среднего бизнеса в новых... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T09:51
2023-06-02T09:51
2023-06-02T09:51
экономика
михаил мишустин
россия
херсонская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
запорожская аэс
запорожская область
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске льготной кредитной программы для представителей малого и среднего бизнеса в новых регионах, сообщается на сайте кабмина. "В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях запускается льготная кредитная программа для представителей малого и среднего бизнеса. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Уточняется, что кредиты будут выдаваться по ставке до 10% сроком до трех лет. Максимальный размер займа - 50 миллионов рублей. Взять льготный кредит предприниматели смогут до конца 2025 года. Планируемый объем выдачи таких кредитов составляет 10 миллиардов рублей. Из них два миллиарда планируется предоставить заемщикам в этом году. Финансирование программы будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию национального проекта "Малое и среднее предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
https://ria.ru/20230504/biznes-1869701030.html
россия
херсонская область
луганская народная республика
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В новых регионах появится программа льготного кредитования МСП
Правительство утвердило параметры программы льготного кредитования МСП в новых регионах