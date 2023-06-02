https://ria.ru/20230602/msp-1875698010.html

В новых регионах появится программа льготного кредитования МСП

В новых регионах появится программа льготного кредитования МСП - РИА Новости, 02.06.2023

В новых регионах появится программа льготного кредитования МСП

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске льготной кредитной программы для представителей малого и среднего бизнеса в новых... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T09:51

2023-06-02T09:51

2023-06-02T09:51

экономика

михаил мишустин

россия

херсонская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская аэс

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875265194_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_3ec34ca767a097496fae8e14ae01c615.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске льготной кредитной программы для представителей малого и среднего бизнеса в новых регионах, сообщается на сайте кабмина. "В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях запускается льготная кредитная программа для представителей малого и среднего бизнеса. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Уточняется, что кредиты будут выдаваться по ставке до 10% сроком до трех лет. Максимальный размер займа - 50 миллионов рублей. Взять льготный кредит предприниматели смогут до конца 2025 года. Планируемый объем выдачи таких кредитов составляет 10 миллиардов рублей. Из них два миллиарда планируется предоставить заемщикам в этом году. Финансирование программы будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию национального проекта "Малое и среднее предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

https://ria.ru/20230504/biznes-1869701030.html

россия

херсонская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, михаил мишустин, россия, херсонская область , луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская аэс, запорожская область