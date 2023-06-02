https://ria.ru/20230602/moskva-1875701989.html

Глава МГИК рассказала о подготовке к выборам мэра Москвы

Глава МГИК рассказала о подготовке к выборам мэра Москвы - РИА Новости, 02.06.2023

Глава МГИК рассказала о подготовке к выборам мэра Москвы

Проведение специальной военной операции не скажется на предстоящей кампании по выборам мэра Москвы, заявила в интервью РИА Новости председатель Мосгоризбиркома... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T10:15

2023-06-02T10:15

2023-06-02T10:15

политика

ольга кириллова

сергей собянин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875587215_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de10e6b32e31d92325307136961f60eb.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Проведение специальной военной операции не скажется на предстоящей кампании по выборам мэра Москвы, заявила в интервью РИА Новости председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. "Не думаю, что проведение СВО скажется на предстоящей кампании", - сказала Кириллова, отвечая на соответствующий вопрос. Она добавила, что в прошлом году в Москве выбирали муниципальных депутатов в 125 муниципальных образованиях города, и тогда выборы прошли без нарушений, в соответствии с законом и под пристальным наблюдением. "В этом году мы, безусловно, будем использовать успешный опыт прошлых лет", - отметила Кириллова. Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. В Москве будут выбирать мэра. С 2010 года этот пост занимает Сергей Собянин, он дважды переизбирался на пост мэра, баллотируясь в качестве самовыдвиженца. При этом в московском отделении "Единой России" ранее уже сообщили РИА Новости, что Собянин будет выдвигаться на предстоящие выборы от партии.

https://ria.ru/20230519/moskva-1872926682.html

https://ria.ru/20230519/sobyanin-1872809997.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, ольга кириллова, сергей собянин