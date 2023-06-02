https://ria.ru/20230602/moskva-1875701989.html
Глава МГИК рассказала о подготовке к выборам мэра Москвы
Глава МГИК рассказала о подготовке к выборам мэра Москвы - РИА Новости, 02.06.2023
Глава МГИК рассказала о подготовке к выборам мэра Москвы
Проведение специальной военной операции не скажется на предстоящей кампании по выборам мэра Москвы, заявила в интервью РИА Новости председатель Мосгоризбиркома... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T10:15
2023-06-02T10:15
2023-06-02T10:15
политика
ольга кириллова
сергей собянин
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Проведение специальной военной операции не скажется на предстоящей кампании по выборам мэра Москвы, заявила в интервью РИА Новости председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. "Не думаю, что проведение СВО скажется на предстоящей кампании", - сказала Кириллова, отвечая на соответствующий вопрос. Она добавила, что в прошлом году в Москве выбирали муниципальных депутатов в 125 муниципальных образованиях города, и тогда выборы прошли без нарушений, в соответствии с законом и под пристальным наблюдением. "В этом году мы, безусловно, будем использовать успешный опыт прошлых лет", - отметила Кириллова. Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. В Москве будут выбирать мэра. С 2010 года этот пост занимает Сергей Собянин, он дважды переизбирался на пост мэра, баллотируясь в качестве самовыдвиженца. При этом в московском отделении "Единой России" ранее уже сообщили РИА Новости, что Собянин будет выдвигаться на предстоящие выборы от партии.
https://ria.ru/20230519/moskva-1872926682.html
https://ria.ru/20230519/sobyanin-1872809997.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, ольга кириллова, сергей собянин
Политика, Ольга Кириллова, Сергей Собянин
Глава МГИК рассказала о подготовке к выборам мэра Москвы
Глава МГИК: проведение спецоперации не скажется на предстоящей кампании по выборам мэра
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Проведение специальной военной операции не скажется на предстоящей кампании по выборам мэра Москвы, заявила в интервью РИА Новости председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
"Не думаю, что проведение СВО скажется на предстоящей кампании", - сказала Кириллова, отвечая на соответствующий вопрос.
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Она добавила, что в прошлом году в Москве выбирали муниципальных депутатов в 125 муниципальных образованиях города, и тогда выборы прошли без нарушений, в соответствии с законом и под пристальным наблюдением.
"В этом году мы, безусловно, будем использовать успешный опыт прошлых лет", - отметила Кириллова.
Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. В Москве будут выбирать мэра. С 2010 года этот пост занимает Сергей Собянин
, он дважды переизбирался на пост мэра, баллотируясь в качестве самовыдвиженца. При этом в московском отделении "Единой России" ранее уже сообщили РИА Новости, что Собянин будет выдвигаться на предстоящие выборы от партии.
Собянин будет выдвигаться на выборы мэра Москвы от "Единой России"