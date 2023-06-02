Рейтинг@Mail.ru
Глава МГИК рассказала о подготовке к выборам мэра Москвы - РИА Новости, 02.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/moskva-1875701989.html
Глава МГИК рассказала о подготовке к выборам мэра Москвы
Глава МГИК рассказала о подготовке к выборам мэра Москвы - РИА Новости, 02.06.2023
Глава МГИК рассказала о подготовке к выборам мэра Москвы
Проведение специальной военной операции не скажется на предстоящей кампании по выборам мэра Москвы, заявила в интервью РИА Новости председатель Мосгоризбиркома... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T10:15
2023-06-02T10:15
политика
ольга кириллова
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875587215_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de10e6b32e31d92325307136961f60eb.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Проведение специальной военной операции не скажется на предстоящей кампании по выборам мэра Москвы, заявила в интервью РИА Новости председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. "Не думаю, что проведение СВО скажется на предстоящей кампании", - сказала Кириллова, отвечая на соответствующий вопрос. Она добавила, что в прошлом году в Москве выбирали муниципальных депутатов в 125 муниципальных образованиях города, и тогда выборы прошли без нарушений, в соответствии с законом и под пристальным наблюдением. "В этом году мы, безусловно, будем использовать успешный опыт прошлых лет", - отметила Кириллова. Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. В Москве будут выбирать мэра. С 2010 года этот пост занимает Сергей Собянин, он дважды переизбирался на пост мэра, баллотируясь в качестве самовыдвиженца. При этом в московском отделении "Единой России" ранее уже сообщили РИА Новости, что Собянин будет выдвигаться на предстоящие выборы от партии.
https://ria.ru/20230519/moskva-1872926682.html
https://ria.ru/20230519/sobyanin-1872809997.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875587215_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bd101ebe87f1b7853b60a9af8bdc2546.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, ольга кириллова, сергей собянин
Политика, Ольга Кириллова, Сергей Собянин
Глава МГИК рассказала о подготовке к выборам мэра Москвы

Глава МГИК: проведение спецоперации не скажется на предстоящей кампании по выборам мэра

© Фото : предоставлено МосгоризбиркомомГлава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова
Глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© Фото : предоставлено Мосгоризбиркомом
Глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Проведение специальной военной операции не скажется на предстоящей кампании по выборам мэра Москвы, заявила в интервью РИА Новости председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
"Не думаю, что проведение СВО скажется на предстоящей кампании", - сказала Кириллова, отвечая на соответствующий вопрос.
Здание мэрии Москвы на Тверской улице - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
"Новые люди" выдвинули вице-спикера Госдумы Даванкова на выборы мэра Москвы
19 мая, 14:18
Она добавила, что в прошлом году в Москве выбирали муниципальных депутатов в 125 муниципальных образованиях города, и тогда выборы прошли без нарушений, в соответствии с законом и под пристальным наблюдением.
"В этом году мы, безусловно, будем использовать успешный опыт прошлых лет", - отметила Кириллова.
Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. В Москве будут выбирать мэра. С 2010 года этот пост занимает Сергей Собянин, он дважды переизбирался на пост мэра, баллотируясь в качестве самовыдвиженца. При этом в московском отделении "Единой России" ранее уже сообщили РИА Новости, что Собянин будет выдвигаться на предстоящие выборы от партии.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Собянин будет выдвигаться на выборы мэра Москвы от "Единой России"
19 мая, 08:44
 
ПолитикаОльга КирилловаСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала