Рейтинг@Mail.ru
Модель в 75. Женщина из Красноярска покоряет подиум - РИА Новости, 02.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:15 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/model-1875877808.html
Модель в 75. Женщина из Красноярска покоряет подиум
Модель в 75. Женщина из Красноярска покоряет подиум - РИА Новости, 02.06.2023
Модель в 75. Женщина из Красноярска покоряет подиум
После выхода на пенсию Тамара Лентякова решилась попробовать себя в новом качестве.
2023-06-02T21:15
2023-06-02T21:15
видео
красноярск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875873019_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a3b0029de013461f24ea4870fb55ddfb.jpg
В молодости Тамару Лентякову звали на съемки и даже приглашали демонстрировать одежду на подиуме. Тогда она отказывалась. Всю жизнь проработала врачом. Выйдя на пенсию, женщина записалась в школу моделей и уже поучаствовала в нескольких ярких фотосессиях.
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Модель в 75. Женщина из Красноярска покоряет подиум
После выхода на пенсию Тамара Лентякова решилась попробовать себя в новом качестве. В молодости ее эффектную внешность нередко отмечали, звали на съемки и даже приглашали демонстрировать одежду на подиуме. Тогда Тамара отказывалась. Всю жизнь проработала врачом. Выйдя на пенсию, женщина записалась в школу моделей и уже поучаствовала в нескольких ярких фотосессиях.
2023-06-02T21:15
true
PT1M24S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875873019_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9e4073075a87a22cff1e3038a2599fa4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
видео, красноярск, видео
Видео, Красноярск
Модель в 75. Женщина из Красноярска покоряет подиум
После выхода на пенсию Тамара Лентякова решилась попробовать себя в новом качестве.
2023-06-02T21:15
true
PT1M24S

Модель в 75. Женщина из Красноярска покоряет подиум

Читать ria.ru в
После выхода на пенсию Тамара Лентякова решилась попробовать себя в новом качестве.
В молодости Тамару Лентякову звали на съемки и даже приглашали демонстрировать одежду на подиуме. Тогда она отказывалась. Всю жизнь проработала врачом. Выйдя на пенсию, женщина записалась в школу моделей и уже поучаствовала в нескольких ярких фотосессиях.
 
ВидеоКрасноярск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала