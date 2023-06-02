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На МКАД прицеп от грузовика врезался в стоявшую машину - РИА Новости, 02.06.2023
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19:49 02.06.2023
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На МКАД прицеп от грузовика врезался в стоявшую машину
На МКАД прицеп от грузовика врезался в стоявшую машину - РИА Новости, 02.06.2023
На МКАД прицеп от грузовика врезался в стоявшую машину
Отвалившийся от грузовика прицеп врезался в стоявший из-за поломки автомобиль Mazda на 89-м километре МКАД, предварительно, погибла пассажирка легковушки,... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T19:49
2023-06-02T19:49
происшествия
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мкад
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Отвалившийся от грузовика прицеп врезался в стоявший из-за поломки автомобиль Mazda на 89-м километре МКАД, предварительно, погибла пассажирка легковушки, сообщается в телеграм-канале прокуратуры столицы. "На 89-м километре МКАД у грузового автомобиля во время движения отцепился прицеп, который врезался в остановившийся из-за поломки автомобиль Mazda. По предварительной информации, в результате дорожной аварии погибла пассажирка легкового автомобиля", - говорится в сообщении.
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происшествия, авто, москва, россия, мкад, дтп на мкад
Происшествия, Авто, Москва, Россия, МКАД, ДТП на МКАД
На МКАД прицеп от грузовика врезался в стоявшую машину

На МКАД отцепившийся от грузовика прицеп врезался в стоявшую из-за поломки Mazda

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Отвалившийся от грузовика прицеп врезался в стоявший из-за поломки автомобиль Mazda на 89-м километре МКАД, предварительно, погибла пассажирка легковушки, сообщается в телеграм-канале прокуратуры столицы.
"На 89-м километре МКАД у грузового автомобиля во время движения отцепился прицеп, который врезался в остановившийся из-за поломки автомобиль Mazda. По предварительной информации, в результате дорожной аварии погибла пассажирка легкового автомобиля", - говорится в сообщении.
 
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